3 con giáp 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' cả đời tận tâm vì chồng con, đàn ông nhất định phải trân trọng

Tâm linh - Tử vi 03/12/2020 10:26

Có vợ là những con giáp đảm đang dưới đây sẽ mang tài vận vào nhà, là chỗ dựa vững chắc cho chồng con.

Đúng với câu nói "Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ", sự ấm êm của một gia đình phụ thuộc rất lớn vào nữ chủ nhân trong nhà. 3 con giáp đảm đang dưới đây chính là phúc tinh cho cả nhà, biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành.

Tuổi Tý

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Người phụ nữ tuổi Tý một lòng nghĩ về gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà tuổi chuột có tâm hồn rất mong manh. Sau khi kết hôn, họ chỉ một lòng nghĩ về gia đình, cố gắng chăm sóc cho chồng con, mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng những sự hy sinh của họ lại không được chồng xem trọng. Trong mắt chồng, họ không khác gì một cô quản gia suốt ngày chỉ biết cằn nhằn. Nhưng các cô nàng tuổi Tý không cần vội lo lắng. Về lâu về dài, người chồng sẽ nhận ra được giá trị của vợ. Lúc này, địa vị của người phụ nữ trong gia đình sẽ tăng lên, bạn sẽ trở thành người quyết định mọi việc trong nhà. 

Tuổi Tỵ

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Không chỉ mang lại may mắn cho bản thân, phụ nữ tuổi Tỵ còn là phúc khí của cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, người sinh năm con rắn rất may mắn. Không chỉ mang lại tài vận cho bản thân, người phụ nữ tuổi rắn còn mang lại may mắn cho gia đình. Sự phú quý toát ra từ trong xương tủy của họ sẽ ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Họ chính là viên ngọc quý mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Phụ nữ tuổi Tỵ thuộc tuýp người giỏi giang, đảm đang bếp núc, là hậu phương vững chắc cho chồng. Họ gánh vác trách nhiệm gia đình, đảm nhận hết tất cả công việc vất vả. Sự săn sóc tận tâm của người phụ nữ tuổi rắn có thể đổi lấy sự nghiệp thành công cho chồng, tương lai tươi sáng cho con. 

Tuổi Mão

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Phụ nữ tuổi Mão là một 'nữ anh hùng' đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão có EQ cao, là một "nữ anh hùng" đích thực. Họ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà cuộc sống gia đình cũng rất suôn sẻ. Trong công việc, họ là một đội trưởng đầy tài năng. Trong gia đình, họ là một người vợ, người mẹ đảm đang. Họ biết suy nghĩ cho mọi người và là một "trọng tài" công bằng giúp điều hòa những xung đột không đáng có. Là một chú mèo đầy kiêu hãnh, họ không quan tâm người khác nghĩ gì mà chỉ quan tâm bản thân có thể làm được gì. Sau những khó khăn xảy ra trong năm nay, họ sẽ có một năm 2021 đầy tươi sáng.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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