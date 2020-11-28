Phụ nữ thuộc 3 con giáp này ngay từ nhỏ đã gặp nhiều may mắn, càng về già càng có phúc

Tâm linh - Tử vi 28/11/2020 14:59

Dưới đây là 3 con giáp may mắn có số mệnh cực tốt, càng về già càng có phúc.

Người phụ nữ chính là cốt lõi tạo nên hạnh phúc trong một gia đình, vậy nên trong nhà có một quý bà không khác gì có được cả kho báu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có phúc phận lấy được những người vợ vừa có số mệnh tốt, vừa có thể giữ lửa hạnh phúc gia đình. Dưới đây là những con giáp may mắn, không chỉ có mệnh vượng phu mà còn có phúc khí, càng lớn tuổi càng gặp nhiều may mắn. 

Tuổi Thìn

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Phụ nữ tuổi Thìn được sinh ra trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thìn được sinh ra trong nhung lụa, có khí chất công chúa ngay từ nhỏ. Nhìn chung, bối cảnh gia đình của họ rất tốt, được gia đình yêu thương chiều chuộng, đầu tư vào hết mực vào chuyện giáo dục. Vì lớn lên trong gia đình bề thế, tầm nhìn và khí chất của phụ nữ tuổi Thìn tốt hơn đa số mọi người. Chính điều này đã quyết định con đường phát triển của họ sau này, càng về già càng gặp nhiều may mắn.

Tuổi Dậu

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Chỉ cần chăm chỉ làm ăn, họ sẽ hóa thành phượng hoàng trong một tương lai không xa - Ảnh minh họa: Internet

Khác với các tuổi khác có tuổi thơ khá yên bình, phụ nữ tuổi Dậu có số phận lận đận, sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, nhưng đó cũng chính là yếu tố giúp họ vươn lên. Họ có ý chí tiến thủ, làm việc chăm chỉ ngay từ khi còn nhỏ, đảm đang và thông minh trong mọi việc. Có lẽ bởi vì quá tài giỏi, phụ nữ tuổi Dậu sẽ trở thành chỗ dựa, là niềm hy vọng của mọi người xung quanh. Đi chậm nhưng mà chắc, với sự cố gắng và nỗ lực qua mỗi ngày, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, họ sẽ hóa thành phượng hoàng trong một tương lai không xa. Càng lớn tuổi, phúc khí càng tăng, chắc chắn sẽ có sự nghiệp thịnh vượng.

Tuổi Mão

con giap may man 3
Phụ nữ tuổi Mão có ngoại hình cao ráo, xinh đẹp bẩm sinh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão nhìn chung có ngoại hình cao ráo, có thể nói là xinh đẹp bẩm sinh. Họ có khí chất cao quý ngay từ khi vừa lọt lòng, cách cư xử, cử chỉ bộc lộ ra bên ngoài cũng thể hiện được sự thanh tao hơn người. Tuổi trẻ xinh đẹp lại có được lòng người, khi lớn tuổi họ càng trở nên sang trọng quý phái. Hơn hết, phụ nữ cầm tinh con mèo rất biết cách quản lý tiền bạc, chỉ cần tiền vào tay là sẽ tăng lên chứ không hề giảm đi. Vì vậy, phụ nữ tuổi Mão sẽ càng ngày càng giàu có, đây chính là số mệnh phú quý suốt cả đời.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghệm.

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