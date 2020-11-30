Trên người có 3 nốt ruồi này, cuộc đời được sao may mắn chiếu mệnh, công thành danh toại

Có 3 nốt ruồi may mắn này trên cơ thể thì bạn sẽ được sao chiếu mệnh, làm ăn phát đạt, cả đời không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Một số nốt ruồi trên cơ thể đã có từ khi sinh ra, một số thì phải sau này mới xuất hiện. Theo tử vi học, nốt ruồi ở các bộ phận khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt, những nốt ruồi may mắn dưới đây có thể ảnh hưởng tích cực đến vận mệnh của chúng ta.

Nốt ruồi sau tai

Nốt ruồi sau tai là nốt ruồi phúc hậu - Ảnh minh họa: Internet

Loại nốt ruồi này được xem là nốt ruồi phúc hậu. Thông thường những người có nốt ruồi sau tai là người rất khôn ngoan. Với đầu óc thông minh, họ có thể tạo ra nhiều của cải, công việc làm ăn suôn sẻ. Trước 45 tuổi nếu nỗ lực làm việc, tích lũy kinh nghiệm thì nửa cuối cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn. Tuy có lúc gặp rủi ro, không như ý nhưng sẽ được quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi.

Nốt ruồi sau gáy

Nốt ruồi 'đen tình đỏ bạc' - Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi ở sau gáy (cách tâm gáy khoảng 3cm) thường sẽ gặp lận đận trong chuyện tình cảm. Nốt ruồi này là điềm báo rất tốt. Thông thường những người có nốt ruồi sau gáy là người có chí lớn, cả đời sẽ có quý nhân phù trợ. Tuy khó khăn trong tình duyên nhưng sau khi yêu thì tình cảm sẽ ngọt ngào, vững bền. Bạn có thể đeo mặt dây chuyền Hồ ly, giúp cải thiện vận may trong chuyện tình cảm, giúp tìm thấy "nửa kia" sớm hơn.

Nốt ruồi giữa lưng

Nốt ruồi thể hiện sự giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi mọc ở giữa lưng nói lên vận mệnh giàu sang phú quý, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Đối với người có kiểu nốt ruồi này, nếu trong nửa đầu cuộc đời tích lũy kinh nghiệm và cải thiện bản thân, vào tuổi trung niên sẽ giàu lên nhanh chóng, có được tài lộc khiến người khác ghen tị. Hơn nữa, người có nốt ruồi này về già sẽ gặp nhiều may mắn, có tuổi thọ cao và được hưởng hạnh phúc gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tren-nguoi-co-3-not-ruoi-nay-cuoc-doi-duoc-sao-may-man-chieu-menh-cong-thanh-danh-toai-388604.html