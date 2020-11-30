Trên người có 3 nốt ruồi này, cuộc đời được sao may mắn chiếu mệnh, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 16:07

Có 3 nốt ruồi may mắn này trên cơ thể thì bạn sẽ được sao chiếu mệnh, làm ăn phát đạt, cả đời không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Một số nốt ruồi trên cơ thể đã có từ khi sinh ra, một số thì phải sau này mới xuất hiện. Theo tử vi học, nốt ruồi ở các bộ phận khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Đặc biệt, những nốt ruồi may mắn dưới đây có thể ảnh hưởng tích cực đến vận mệnh của chúng ta.

Nốt ruồi sau tai

not ruoi may man 1
Nốt ruồi sau tai là nốt ruồi phúc hậu - Ảnh minh họa: Internet

Loại nốt ruồi này được xem là nốt ruồi phúc hậu. Thông thường những người có nốt ruồi sau tai là người rất khôn ngoan. Với đầu óc thông minh, họ có thể tạo ra nhiều của cải, công việc làm ăn suôn sẻ. Trước 45 tuổi nếu nỗ lực làm việc, tích lũy kinh nghiệm thì nửa cuối cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn. Tuy có lúc gặp rủi ro, không như ý nhưng sẽ được quý nhân phù trợ, tai qua nạn khỏi.

Nốt ruồi sau gáy

not ruoi may man 2
Nốt ruồi 'đen tình đỏ bạc' - Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi ở sau gáy (cách tâm gáy khoảng 3cm) thường sẽ gặp lận đận trong chuyện tình cảm. Nốt ruồi này là điềm báo rất tốt. Thông thường những người có nốt ruồi sau gáy là người có chí lớn, cả đời sẽ có quý nhân phù trợ. Tuy khó khăn trong tình duyên nhưng sau khi yêu thì tình cảm sẽ ngọt ngào, vững bền. Bạn có thể đeo mặt dây chuyền Hồ ly, giúp cải thiện vận may trong chuyện tình cảm, giúp tìm thấy "nửa kia" sớm hơn.

Nốt ruồi giữa lưng

not ruoi may man 3
Nốt ruồi thể hiện sự giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi mọc ở giữa lưng nói lên vận mệnh giàu sang phú quý, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Đối với người có kiểu nốt ruồi này, nếu trong nửa đầu cuộc đời tích lũy kinh nghiệm và cải thiện bản thân, vào tuổi trung niên sẽ giàu lên nhanh chóng, có được tài lộc khiến người khác ghen tị. Hơn nữa, người có nốt ruồi này về già sẽ gặp nhiều may mắn, có tuổi thọ cao và được hưởng hạnh phúc gia đình. 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này ngay từ nhỏ đã gặp nhiều may mắn, càng về già càng có phúc

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này ngay từ nhỏ đã gặp nhiều may mắn, càng về già càng có phúc

Dưới đây là 3 con giáp may mắn có số mệnh cực tốt, càng về già càng có phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tướng mạo phụ nữ tướng mạo may mắn nốt ruồi giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'