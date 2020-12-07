Chỉ cần một trong hai vợ chồng sinh vào ngày này, dù nghèo khó đến đâu cũng trở nên giàu có, hôn nhân viên mãn tới cuối đời

Tâm linh - Tử vi 07/12/2020 09:47

Người ra đời vào những ngày sinh may mắn dưới đây chính là thần tài của gia đình. Không những có thể chiêu tài, hạnh phúc gia đình cũng được duy trì dài lâu.

Nếu lấy chồng hoặc vợ ra đời vào những ngày sinh may mắn này, cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng suôn sẻ, đặc biệt là về mặt tiền tài.

Sinh vào ngày 2 và ngày 8 âm lịch

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Người sinh vào ngày 2 và ngày 8 âm lịch sống rất tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào ngày 2 và 8 âm lịch đa phần giàu tình cảm, rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình. Trong cuộc sống hôn nhân biết nhường nhịn nhau, tính tình đôn hậu, rất dễ hòa hợp với nửa kia. Sống với một người như vậy sẽ khó xảy ra xung đột, tình cảm vợ chồng ngày càng ngọt ngào. Ngoài ra, họ cũng có những phương pháp giáo dục con cái riêng, hầu hết con cái đều thành đạt.

Sinh vào ngày 18 và 20 âm lịch

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Lấy được người vợ sinh vào những ngày này sẽ không sợ tình cảm gia đình rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào ngày 18 và 20 âm lịch là người thân thiện, phú quý, trời sinh tài giỏi. Trong mắt họ, cuộc sống phải có sự cân bằng giữa gia đình và xã hội. Họ có tham vọng trong công việc nhưng vẫn rất quan tâm đến người nhà. Nếu lấy được người như vậy, cuộc sống gia đình sẽ ấm no, không lo của ăn của để, càng về già tình cảm vợ chồng càng mặn nồng.

Sinh vào ngày 23 và 28 âm lịch

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Người sinh vào ngày 23 và 28 âm lịch có tính tình tốt bụng - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào ngày 23 và 28 âm lịch là người tốt bụng, biết nghĩ cho người khác và có thái độ lạc quan. Đặc biệt, cuộc sống sau hôn nhân của họ rất ngọt ngào. Bởi vì bản chất lương thiện và biết quan tâm đến người xung quanh, quan hệ giữa họ với bạn đời rất hòa hợp. Dù là nam hay nữ, họ đều có ý thức về sứ mệnh xây dựng gia đình. Đời này định sẵn sẽ sinh được hai người con, thọ mệnh dài lâu, không lo thiếu tiền bạc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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