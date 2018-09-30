Đàn bà có lưỡng quyền cao nói lên điều gì?

Tâm linh - Tử vi 30/09/2018 05:21

Xưa nay người ta vẫn bàn ra tán vào về câu chuyện đàn bà có lưỡng quyền cao thì nói lên điều gì. Trong nhân tướng học, một đặc điểm của ngoại hình có thể nói lên một phần nào đó đặc điểm tính cách, số phận của người đó. Vậy, đàn bà có lưỡng quyền cao có thể hiện điều gì ở tính cách và số phận của họ hay không?

Lưỡng quyền là phần nhô cao ở hai bên má. Phụ nữ có lưỡng quyền cao chính là có gò má cao.

Lưỡng quyền nói lên khá nhiều đặc điểm trong tính cách con người

Mặc dù không thể quy chụp đặc điểm tính cách và số phận của từng người nếu như chỉ dựa vào một vài đặc điểm trên cơ thể, nhưng chúng ta cũng có thể xét đoán được một phần nào đó. Người đàn bà có lưỡng quyền cao cũng có nhiều trường hợp.

Lưỡng quyền nói lên khá nhiều về tính cách của con người
Lưỡng quyền nói lên khá nhiều về tính cách của con người - Ảnh minh họa: Internet

Dân gian có câu “Nữ tử lưỡng quyền cao, sát phu bất dụng dao”. Tuy nhiên, chỉ có một bộ phận nhỏ người phụ nữ có lưỡng quyền cao mới nằm trong trường hợp đó. Đó là những người có khuôn mặt xương xẩu, gò má cao nhọn lên, hướng gò má đâm vào mắt thuộc diện ác tướng. Còn lại, nếu muốn xem xét tính cách còn phải phụ thuộc vào những đặc điểm khác nữa.

Người có lưỡng quyền cao nhưng rộng, đầy đặn, lông mày ngay ngắn là người phúc hậu, đoan trang. Những người này có tài trong việc quản lý gia đình, tạo được nề nếp và phép tắc trong gia đình đúng chuẩn mực. Đặc biệt đối với những người có giọng nói ấm áp, cử chỉ ngay ngắn, thân thiện sẽ được nhiều người yêu quý và kính nể.

Lưỡng quyền là nét quan trọng trong tổng thể khuôn mặt. Lưỡng quyền cao có vẻ hung dữ và được cho rằng sẽ mang lại số mệnh không tốt. Tuy nhiên, còn có rất nhiều yếu tố khác trên tổng thể khuôn mặt và cả những bộ phận khác để quyết định đến số mệnh của một con người.

Phẫu thuật thẩm mỹ không thay đổi được số mệnh

Phẫu thuật thẩm mỹ không thay đổi được số mệnh
Phẫu thuật thẩm mỹ không thay đổi được số mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, có rất nhiều trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ nói nhiều đến tính cách và số mệnh thông qua việc nhận diện đặc điểm khuôn mặt. Đó cũng có thể là chiêu tiếp thị để lôi kéo khách hàng, đặc biệt là các chị em phụ nữ lao vào phẫu thuật thẩm mỹ với hi vọng thay đổi số phận. Tuy nhiên, những đường nét trên khuôn mặt tự nhiên mới là thứ quyết định đến số mệnh của bạn ra sao. Nói đúng hơn, chúng ta không thể đoán biết được số mệnh của một người nếu nhìn họ sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi khi đó, gương mặt của ai cũng hoàn hảo.

Đàn bà có lưỡng quyền cao, sau khi được đánh giá đó là ác tướng, sẽ không nhận được nhiều sự tôn trọng và để ý của nhiều người, đặc biệt là những người khác phái. Đó cũng chính là một thiệt thòi của họ. Mặc dù có nhiều yếu tố khác tác động đến số mệnh và thân phận của một người phụ nữ. Tuy nhiên, một quan niệm, định kiến hẹp hòi, sự quy chụp của người khác sẽ khiến cho cuộc sống của con người bị ảnh hưởng không nhỏ. Do đó, nhiều người phụ nữ lựa chọn cách thay đổi ngoại hình mong thay đổi vận mệnh. Có thể việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ cho con người một diện mạo mới, một hình ảnh mới, nhưng khó có thể thay đổi được số mệnh.

Ai cũng có quyền hạnh phúc

Ngay cả người đàn bà có lưỡng quyền ác tướng đi chăng nữa, thì việc họ mong muốn được thay đổi, được hạnh phúc là điều không ai có quyền cấm cản. Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn được hạnh phúc, cho dù đó là người có ác tướng hay quý tướng đi chăng nữa. Vì vậy, đừng vì những nét ngoại hình bên ngoài mà vội chê bai, dè bỉu, vội xa lánh họ. Hãy xem con người của họ như thế nào, hãy hiểu họ bằng sự nỗ lực của họ ra sao. Đó mới là điều quan trọng nhất của một con người.

Là phụ nữ, ai cũng có quyền được hạnh phúc và mong muốn hạnh phúc
Là phụ nữ, ai cũng có quyền được hạnh phúc và mong muốn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, hãy mạnh mẽ vượt qua những định kiến trong xã hội. Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân, hãy cho người khác thấy rằng cho dù ngoại hình bạn như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng là một người phụ nữ tuyệt vời.

 

Tướng mạo của người phụ nữ lẳng lơ, gian tà, có mệnh 'khắc phu'

Tướng mạo của người phụ nữ lẳng lơ, gian tà, có mệnh 'khắc phu'

Theo nhân tướng học, những người phụ nữ có đặc điểm này có tính dâm loạn, lẳng lơ và mệnh khắc phu.

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Từ khóa:   đàn bà lưỡng quyền cao lưỡng quyền

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