Đại gia nằm trong lá ủ: Top 3 con giáp đầu năm lận đận, cuối năm 2022 đổi vận cực kỳ giàu có, cơ hội làm giàu mọi nơi

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 19:00

Xin chúc mừng nếu bạn có tên trong danh sách top 3 con giáp đổi vận, phát tài giàu có cuối năm 2022 này.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Bên cạnh đó, tuổi Sửu cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, không muốn an phận mà luôn mang trong mình nhiệt huyết để thay đổi cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại, muốn gì cũng được, làm gì cũng thành công.

Con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên thường thu được kết quả cao trong công việc nên được cấp trên vô cùng trọng dụng. Thời gian cuối năm 2022, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Sửu, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Cuối năm nay chính là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Đại gia nằm trong lá ủ: Top 3 con giáp đầu năm lận đận, cuối năm 2022 đổi vận cực kỳ giàu có, cơ hội làm giàu mọi nơi - Ảnh 1
Những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Ngọ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Theo tử vi, cuối năm 2022, con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Đại gia nằm trong lá ủ: Top 3 con giáp đầu năm lận đận, cuối năm 2022 đổi vận cực kỳ giàu có, cơ hội làm giàu mọi nơi - Ảnh 2
Ngọ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Ảnh minh họa

Tổi Dậu

Trong khoảng thời gian đầu năm 2022, có thể tuổi Dậu gặp nhiều chông gai, thăng trầm nhưng từ giờ đến cuối năm nay, vận may tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ bước lên một giai đoạn mới thành công hơn.

Cuối năm 2022, vận may của tuổi Dậu lội ngược dòng, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều thay đổi vì gặp được quý nhân. Công việc có nhiều chuyển biến, khả năng thành công rất tốt, đặc biệt con đường tình cảm sẽ thăng hoa, những người đang yêu sẽ hòa thuận và hạnh phúc hơn. Nếu tuổi Dậu biết nắm bắt thời cơ thì tài lộc thịnh vượng, cuộc sống phú quý giàu sang và sung túc trong tầm tay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Top 3 con giáp "qua cơn bĩ cực" sự nghiệp tỏa sáng trong 4 năm sắp tới, cuộc sống thăng hoa, hậu vận viên mãn

Top 3 con giáp "qua cơn bĩ cực" sự nghiệp tỏa sáng trong 4 năm sắp tới, cuộc sống thăng hoa, hậu vận viên mãn

Trong 4 năm sắp tới, nhờ có Thần Tài phù trợ mà 3 con giáp may mắn này như trúng số độc đắc, sự nghiệp phát triển, lộc tài phơi phới.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp đổi vận giàu sang top 3 con giáp bùng nổ lộc tài cuối năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 9 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy