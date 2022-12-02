Cuối tuần vượng sắc, 3 con giáp vào 3 - 4/12 tài lộc hanh thông, sự nghiệp phất lên vù vù, ăn nên làm ra, tiền vàng như ý

Tử vi vào cuối tuần tới có dự đoán tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn những mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biết trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tầm nhìn tốt. Họ cũng biết thể hiện tài năng của mình trong sự nghiệp.

Con giáp này không bao giờ né tránh khi được giao nhiệm vụ. Họ nhất định sẽ tận dụng năng lực của mình vào những thời điểm quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh doanh thành công, mở rộng thị trường.

Người tuổi Dần cũng sẽ tập trung phát triển vào cuối tuần. Trong khoảng thời gian này, thu nhập của con giáp tuổi Dần sẽ tăng nhanh. Họ có thể đạt được mục tiêu đã định và có thêm thu nhập bên ngoài, tài khoản liên tục nhảy số.

Cuộc sống của những người này cũng sẽ có vận trình khả quan hơn, mọi khó khăn được giải quyết. Con giáp tuổi Dần họ có thể lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình, tháng 12 sẽ biến chuyển mạnh mẽ, có kết quả khả quan.

Tuổi Sửu

Là con giáp may mắn cuối tuần này nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì việc gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình.

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.