Cuối tuần này (6/1-7/1), 3 con giáp uống no lộc trời, vận khí thăng hoa, tiền bạc dư dả, thuận lợi đủ đường

Tử vi cuối tuần này (6/1-7/1) của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu cố gắng giữ bản thân khoẻ khoắn khi làm việc.

Tình cảm: Tình yêu cả hai cần sự chở che cho nhau, cùng vượt qua những ngày khó khăn.

Công việc: Người tuổi Sửu giỏi vận dụng công việc vào những dự án lớn.

Tài lộc: Cải thiện mức thu nhập của bản thân nhanh chóng, nhờ tài năng của bạn.

Sức khoẻ: Bạn thích trải nghiệm, thử thách bản thân khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn tự tin, dũng cảm tiến về phía trước và trong công việc họ đại diện cho những tấm gương kiên trì, không ngại phấn đấu. Vào tháng 1, những người sinh năm Dần sẽ cảm nhận được may mắn vây quanh mình. Dù ở nơi làm việc hay phát triển công việc riêng, tuổi Dần đều được cấp trên, đồng nghiệp hoặc cấp dưới ưu ái và nhận được nhiều sự hỗ trợ.

Người tuổi Dần có thể có cơ hội thăng chức, tăng lương vào tháng 1 hoặc nhận được công việc mang tính thử thách giúp nâng tầm giá trị của họ hơn. Tháng này cũng thích hợp để người tuổi Dần tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác nhau, làm quen với nhiều người có sức ảnh hưởng và mở đường cho sự phát triển trong tương lai.

Cuối tuần này (6/1-7/1), với sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Dần không chỉ đạt được những thành tích quan trọng trong sự nghiệp mà còn có thể mở rộng sang lĩnh vực tài chính. Tháng 1 dự kiến sẽ mang lại sự giàu có bất ngờ cho những người sinh năm Dần. Đó có thể là lợi nhuận đầu tư, cơ hội tài chính tiềm năng hoặc mối quan hệ hợp tác có lợi với một cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất



Theo tử vi cuối tuần này, tuổi Tuất cố gắng thể hiện khả năng của bản thân để nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Con giáp này không ngại phải làm việc vất vả ngay khi người khác còn đang nghỉ ngơi.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng hợp tác rất ăn ý với đồng nghiệp hoặc đối tác, khiến công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Công lao của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng với một khoản tiền rủng rỉnh.

Tiếc rằng về tình cảm, các cặp đôi cần phải khắc phục những điểm khác biệt trong tính cách nếu muốn tình cảm mãi vững bền. Con giáp này không nên quá xét nét những lỗi lầm của nửa kia, khiến đối phương ngày càng thấy ngột ngạt, mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.