Từ ngày 4/1 đến 20/1, 3 con giáp ngập tràn phúc khí, giàu sang vẻ vang muốn lộc có lộc, muốn tài có tài

Tuổi Mùi có thể đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Điềm báo về xung đột lợi ích và khả năng mắc lỗi là những thách thức mà họ cần đối mặt.

Bản mệnh có vận trình tình cảm tương đối ổn định. Đối với người độc thân, việc không quên mối tình đầu có thể là một thách thức. Đối với những người đang trong mối quan hệ, sự khó chịu có thể xuất phát từ sự bào chữa liên tục của nửa kia. Tuy nhiên, quan trọng nhất là sự chân thành và khả năng quên đi quá khứ để duy trì mối quan hệ.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 1 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 1 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 4/1 đến 20/1, vận mệnh người tuổi Tuất sẽ có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự nghiệp sẽ phát đạt, làm ăn gặp nhiều may mắn. ‏

‏Sở dĩ là con giáp vô cùng thông minh và lanh lợi, vậy nên, đây sẽ thời điểm vàng để những người tuổi Tuất kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng. Đồng thời vận thế con giáp này dần dần được cải thiện, đón lộc như mưa, vận mệnh giàu sang phú quý.

Chuyện làm ăn thuận lợi bởi bạn xác định được chỗ đứng của mình trong thị trường. Bản mệnh cũng không lo sợ bị đối thủ chèn ép, ngược lại coi đó là động lực để không ngừng bứt phá các giới hạn.

‏Công việc bận rộn đôi khi sẽ khiến bạn quên dành thời gian cho gia đình, hãy cố gắng cân bằng cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.