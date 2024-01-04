3 ngày liên tiếp (4/1-6/1/2024), 3 con giáp vượng phát giàu to, đón lộc vào nhà, tiền tiêu chẳng hết, viên mãn trọn đời

Tử vi 3 ngày liên tiếp (4/1-6/1/2024) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý cẩn thận làm việc, ai cũng ngưỡng mộ.

Tình cảm: Người tuổi Tý có tình cảm bền bỉ, luôn lắng nghe những cảm xúc của đối phương.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay chỉn chu trong công việc, ai cũng đều yêu thích cách làm việc của bạn.

Tài lộc: Tài lộc tương đối, chưa có sự thay đổi quá rõ rệt.

Sức khoẻ: Bạn luôn kiên trì rèn luyện thể thao, tập trung sức khoẻ của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết 3 ngày liên tiếp (4/1-6/1/2024), tài lộc của Tuất có dấu hiệu tăng tiến. Nếu tuổi Tuất này lập kế hoạch thực hiện các hoạt động như khai trương, mở hàng, mở rộng kinh doanh thì nên tiến hành vào giai đoạn này cũng sẽ hiệu quả hơn. Trong thời gian tới tuổi Tuất nên chuẩn bị sẵn các yếu tố về nhân lực, vật lực, để đến lúc cần phát huy thì có thể phát huy sức lực tối đa.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Cát Tinh cũng trợ giúp cho Tuất có thể vượt qua mọi cửa ải khó khăn. Những kế hoạch dang dở cũng được tái khởi động và giải quyết dứt điểm. Những người tuổi Tuất càng nỗ lực càng giàu có thành công hơn người. Đặc biệt, tuổi Tuất chính là con giáp thăng quan phát tài trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

3 ngày liên tiếp (4/1-6/1/2024), tuổi Sửu có thể tham gia vào một vài mối đầu tư nho nhỏ trong ngày thứ Năm. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định gì, bản mệnh cần cân nhắc kỹ càng, đừng quá tham lam kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Ngoài ra, nhiều người còn có thể giải quyết được những khoản cho vay từ trước đó của mình, nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy khá xông xênh. Con giáp này nên có kế hoạch mua sắm, sử dụng khoản tiền này hợp lý để tiền đẻ ra tiền.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.