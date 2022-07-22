Cuối tuần này (23-24/07/2022), 3 con giáp may mắn nào số đỏ liên miên?

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 14:00

Cuối tuần này, các con giáp gặp vận may liên miên.

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình ngày thứ 7 này của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Cuối tuần này (23-24/07/2022), 3 con giáp may mắn nào số đỏ liên miên? - Ảnh 1
Người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí.

Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão có được trạng thái tốt khi có nhiều người bao gồm bạn bè, người thân hỗ trợ mình. Thực ra khó khăn vẫn còn đó nhưng có lời động viên của mọi người giúp bạn lạc quan hơn, thậm chí có thể nghĩ ra được giải pháp phù hợp cho mình.Thương Quan cho thấy thật khó để cân bằng giữa sự ích kỷ cá nhân và mong muốn chia sẻ, hỗ trợ.

Hãy tìm kiếm kinh nghiệm, lời khuyên từ những người có đi trước để biết được bản thân nên làm gì cho phù hợp nhất nhé. Trong những ngày (23-24/07/2022) có thể có người chỉ cho bạn đường đi nước bước để sớm thoát khỏi những rắc rối liên qua đến tài chính. Dù có cơ hội không quá cao nhưng cũng rất đáng để bạn thử đấy nhé.

Tuổi Tuất

Với người tuổi Tuất, có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Công việc trong ngày cuối tuần (23-24/07/2022) cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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