Cuối tuần này (22-23/04), các con giáp sau hái quả ngọt, đón tiền vào như nước, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 16:35

Cuối tuần này (22-23/04) 3 con giáp sau sẽ có vận may lớn. Trong công việc, họ sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ và dự án quan trọng. Họ được lãnh đạo quý mến, tin tưởng trao cho trọng trách cao cả.

Tuổi Dần

Cuối tuần này (22-23/04), các con giáp sau hái quả ngọt, đón tiền vào như nước, vận đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Dần trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này sẽ khiến nhiều người phải ghen tị khi vận trình hanh thông hơn hẳn.

Theo đó, bản mệnh có thể sẽ nhận được những cơ hội tốt liên quan tới lĩnh vực mình đang theo đuổi, tình hình có sự cải thiện tích cực. Càng những người làm công việc về sáng tạo lại càng dễ gặp may trong hôm nay.

 

Cát khí ở thời điểm này cũng mang tới may mắn cho những người làm về buôn bán kinh doanh hay công tác trong lĩnh vực tài chính, bất động sản. Do đó, bạn nên tranh thủ khi vận khí đang tăng để đẩy mạnh hoạt động, chăm chỉ làm việc ắt sẽ thu được lợi nhuận tốt, các mối quan hệ cũng được rộng mở.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo cuối tuần này (22-23/04), tuổi Tý tài lộc khởi vượng, thu nhập tăng vọt. Nguồn thu chủ yếu đến từ nghề tay trái hay các khoản đầu tư ngắn hạn, kinh doanh bên lề. Con giáp này có thể tính toán và điều chỉnh lại để nguồn thu chính và phụ đều được đảm bảo.

Công việc ở thời điểm này cũng khá thuận lợi. Mọi việc suôn sẻ giúp tuổi Tý như được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Bên cạnh đó, bản mệnh vẫn cần tới sự chỉ dẫn của cấp trên để rút ngắn con đường tới thành công nên hãy học hỏi khi có thể.

Đường tình duyên gặp phải nhiều trở ngại. Người độc thân loay hoay với việc tìm cho mình người phù hợp. Tuổi Tý mong chờ rất nhiều vào tình yêu và hôn nhân nên càng dễ thất vọng khi thực tế không giống như những gì mình tưởng tượng.

Tuổi Mão

Cuối tuần này (22-23/04), các con giáp sau hái quả ngọt, đón tiền vào như nước, vận đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn vào cuối tuần này (22-23/04). Trong công việc, họ sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ và dự án quan trọng. Họ được lãnh đạo quý mến, tin tưởng trao cho trọng trách cao cả.

Trong cuộc sống, tuổi Mão cũng biết tận dụng ưu điểm của bản thân để có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống. Năm 2023 này, người tuổi Mão là con giáp gặp được nhiều may mắn nhờ có thái độ sống tốt mà vận tài và tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực.

Cuối tuần này (22-23/04), cuộc sống người tuổi Mão sẽ bước lên tầm cao mới. Nếu như không giàu có như mong đợi thì cũng vẹn toàn mọi thứ, khó khăn cũng được giải quyết. Thậm chí có người giàu sang không ai sánh bằng.

Nhìn chung, cuối tháng 4 là thời điểm đầy cơ hội và thách thức đối với 3 con giáp này. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội và phát huy hết tài năng của mình thì sẽ gặt hái được thành tích xuất sắc, vạn sự như ý.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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