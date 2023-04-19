20 ngày tới, các con giáp này khởi sắc trong sự nghiệp, vận mệnh chuyển giao mạnh mẽ, may mắn “ùn ùn” kéo tới

Tam Hợp cũng cho Mão khá nhiều may mắn trong đường tài vận. Con giáp này thu được lợi lộc từ những mối quan hệ ngoại giao. Hãy cứ làm ăn lương thiện, bạn sẽ thu được thêm nhiều những đồng tiền chân chính khiến ai cũng phải ghen tị.

Ngày mới Thiên Ấn dẫn đường giúp Mão tự tin và năng nổ hơn trong công việc. Nay bạn làm được khá nhiều việc, thuyết phục được người khác và có tiếng nói hơn ở cơ quan. Tuy nhiên đừng thấy người ta nể mình mà ngạo mạn nhé, hãy khiêm tốn thêm chút nữa.

Tuổi Dần

Nổi tiếng là người mạnh mẽ, tự tin và quyết liệt khi làm việc, không khó để người tuổi Dần thành công và nổi tiếng ở chốn công sở. Trong công việc, con giáp này luôn thể hiện bản thân là người chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Sự cứng rắn này giúp họ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó nhưng cũng là lý do khiến tuổi Dần gây thù chuốc oán với nhiều người.

20 ngày tới, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh mà vận thế của người tuổi Dần lên cao như diều gặp gió. Với tuổi Dần làm kinh doanh, họ sẽ có cơ hội mở rộng quy mô phát triển và hợp tác với nhiều đối tác lớn. Tuy nhiên, con giáp này không nên vội vã đầu tư quá lớn mà cần tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm xung quanh để tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Tuổi Sửu



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu có tính cách thẳng thắn, bộc trực và nhanh trí nên trong công việc họ luôn có những quyết định dứt khoát, có phần táo bạo. Nhờ vậy mà nhiều lần Sửu “đánh nhanh thắng nhanh”, đạt được mục tiêu đúng như dự kiến.

20 ngày tới, họ sẽ làm ăn thuận lợi hơn, dễ thăng tiến hơn. May mắn sẽ xuất hiện và giúp bản mệnh dễ đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Việc mà người tuổi Sửu làm là quyết đoán, nắm bắt lấy cơ hội của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.