Cuối tuần này (17/9 - 18/9): Top 3 con giáp cận kề phú quý, sự nghiệp thăng tiến, ăn lộc trời gặp hung hóa cát

Tử vi cuối tuần này cho biết, Mùi nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có thể trở thành người chiến thắng trong 2 ngày cuối tuần này. Họ luôn là những người cẩn thận, tự tin vào năng lực bản thân, càng không nghĩ đến việc phải thừa nhận thất bại trước mặt người khác.

Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Mùi không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Mùi vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Vì thế, con giáp tuổi Hợi nỗ lực làm việc, đồng thời tiến bộ rất nhanh, tích lũy được nhiều tiền bạc, cải thiện ngân khố của bản thân.

Con giáp này có sự đột phá trong 2 ngày này, không chỉ ở một phương diện mà nó được thể hiện ở rất nhiều mặt, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài dư dả, mối quan hệ cá nhân cũng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp phát triển giúp cho cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Con giáp này có sự đột phá trong 2 ngày này, không chỉ ở một phương diện mà nó được thể hiện ở rất nhiều mặt, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài dư dả, mối quan hệ cá nhân cũng rất tốt.

Khi các rắc rối đã lùi xa, người tuổi Hợi càng tự tin đối mặt với mọi thứ và khiến cho bản thân ngày càng tốt hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đôn hậu, thành thực, khiêm tốn, tiết kiệm, làm việc cũng suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo. Trong công việc, con giáp này luôn phấn đấu đi lên, không ngừng thu về những thành quả và đột phá mới.

Trong 2 ngày cuối tuần này, cho dù là cuộc sống hay công việc, vận thế của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là về tài vận. Với sự tỉ mỉ, việc đầu tư sẽ mang lại nhiều lợi nhuận đáng mong đợi, thu về không ít tiền bạc cho con giáp này. Bên cạnh đó, với tính cách chu đáo, tình cảm lứa đôi, hôn nhân cũng ngày càng hạnh phúc, nồng ấm.

Với sự tỉ mỉ, việc đầu tư sẽ mang lại nhiều lợi nhuận đáng mong đợi, thu về không ít tiền bạc cho con giáp này. Bên cạnh đó, với tính cách chu đáo, tình cảm lứa đôi, hôn nhân cũng ngày càng hạnh phúc, nồng ấm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.