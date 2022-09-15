Bước vào 7h28p ngày mai (16/9/2022), những con giáp sau kết thúc thời gian tăm tối, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, tương lai đầy hứa hẹn giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 16:05

Bước vào 7h28p sáng mai (16/9/2022), 3 con giáp này không chỉ danh tài như ý mà còn may mắn mọi bề, không vận xui nào có thể cản bước.

Tuổi Thìn

Bước vào 7h28p sáng mai, sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn đã dần dần thăng tiến. Trong thời gian này, tuổi Thìn hãy nắm bắt cơ hội để kiếm thật nhiều tiền. Đây là thời gian những con giáp tuổi Thìn thực sự "thu tiền mỏi tay", cuộc sống ngày càng sung túc. Họ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nâng đỡ trong sự nghiệp. Nếu bạn đang thử việc có thể sẽ nhanh chóng đạt được vị trí chính thức trong công ty.

Bước vào 7h28p ngày mai (16/9/2022), những con giáp sau kết thúc thời gian tăm tối, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, tương lai đầy hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 1
Những người cầm tinh con giáp tuổi Rồng từ trước đến nay đều có vận thế hanh thông. Vận may càng làm mưa làm gió, Thần Tài "đổ bộ", giàu sang không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp, túi tiền từ đây ngày càng gặp nhiều may mắn. Những người cầm tinh con giáp tuổi Rồng từ trước đến nay đều có vận thế hanh thông. Vận may càng làm mưa làm gió, Thần Tài "đổ bộ", giàu sang không ngừng. 

 

Từ đây, những người tuổi Thìn vĩnh viễn chia tay với khó khăn, nghèo đói. Ngoài ra, những con giáp tuổi Thìn cũng có sự nghiệp vững vàng, càng ngày càng bổ sung thêm vận khí, tài lộc trong tương lai càng dày dặn, chuyện vui càng thường xuyên gặp phải. 

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng.

Bước vào 7h28p ngày mai (16/9/2022), những con giáp sau kết thúc thời gian tăm tối, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, tương lai đầy hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 2
Bước vào 7h28p sáng mai,người tuổi Ngọ hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, Bước vào 7h28p sáng mai, là thời điểm rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

 

Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng. Trong thời gian này người tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ nỗ lực hết mình trong công việc thì nhất định sẽ thu về những thành tựu hơn người.

Tuổi Hợi

Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Hợi. Trời sinh người tuổi Hợi vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.

Bước vào 7h28p ngày mai (16/9/2022), những con giáp sau kết thúc thời gian tăm tối, xuất sắc thành công trong sự nghiệp, tương lai đầy hứa hẹn giàu sang phú quý - Ảnh 3
Tuổi Hợi sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 7h28p sáng mai, tuổi Hợi sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con Heo rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Hợi biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

 

Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Hợi rất suôn sẻ, thành công. Con giáp này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Xin chúc mừng 3 tuổi này đón cơn mưa tài lộc vào ngày mai (16/9), kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của cải nhiều không ai sánh bằng

Xin chúc mừng 3 tuổi này đón cơn mưa tài lộc vào ngày mai (16/9), kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của cải nhiều không ai sánh bằng

Ngày mai (16/9), 3 con giáp này tràn ngập may mắn, tài lộc dư dả, mọi việc suôn sẻ, tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp phát tài tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 56 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 56 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 56 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng