Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (16/9/2022): Top 3 con giáp được Thần may mắn đến trước cửa nhà, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió', ôm trong tay cả 'rừng vàng biển bạc'

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 17:05

Tử vi dự báo đúng 16h chiều mai (16/9/2022), những con giáp này sẽ có vận quý nhân vượng phát nhất, may mắn nhất về đường tài lộc. Cùng xem họ là ai?

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn giữ được sự hăng hái, năng động trong công việc suốt cả tuần này. Bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian “vàng” nào.

 

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (16/9/2022): Top 3 con giáp được Thần may mắn đến trước cửa nhà, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió', ôm trong tay cả 'rừng vàng biển bạc' - Ảnh 1
Khi những mối làm ăn mở ra, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ ập đến với bạn. Từ thời điểm này trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất - Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân. Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.

 

Bên cạnh đó, con giáp phát tài này còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên. Khi những mối làm ăn mở ra, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ ập đến với bạn. Từ thời điểm này trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp phát tài tuần này nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (16/9/2022): Top 3 con giáp được Thần may mắn đến trước cửa nhà, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió', ôm trong tay cả 'rừng vàng biển bạc' - Ảnh 2
Với người làm công ăn lương thì bạn sẽ cần phải cố gắng. Đến 16h chiều mai, tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó. Với người làm công ăn lương thì bạn sẽ cần phải cố gắng. Đến 16h chiều mai, tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương.

Tuy nhiên, có một điều bản mệnh phải nhớ là bạn sẽ phải khá vất vả và nỗ lực mới mong đạt được mục tiêu đã đề ra chứ không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu.

Tuổi Thìn

Đúng 16h chiều mai, người tuổi Thìn có nhiều khả năng được quý nhân mang đến sự trợ giúp rất lớn, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, cải thiện được các mối quan hệ xã hội.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (16/9/2022): Top 3 con giáp được Thần may mắn đến trước cửa nhà, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió', ôm trong tay cả 'rừng vàng biển bạc' - Ảnh 3
Sự nghiệp của các bạn trở nên thuận lợi, hanh thông, thu nhập ngày càng nhiều. Cộng với việc có thêm cơ hội tốt từ quý nhân mang lại - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có tấm lòng lương thiện, thích làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, dù trong môi trường nào cũng đều có thể gặt hái thành công nhờ thực lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ vô tư của quý nhân.

Vốn là ngôi sao đại diện cho quyền quý, cao sao chiếu mệnh, nhờ đó mà sự nghiệp của các bạn trở nên thuận lợi, hanh thông, thu nhập ngày càng nhiều. Cộng với việc có thêm cơ hội tốt từ quý nhân mang lại, công việc các bạn đang đảm nhiệm hoặc việc làm ăn sẽ phất lên như diều gặp gió, như cá gặp nước vậy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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