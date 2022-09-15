Bắt đầu từ ngày mai (16/9), 'định mệnh an bài', 3 con giáp may mắn rước được Thần Tài về nhà, tiền bạc như 'nước mùa mưa', ngồi không lộc cũng tự tìm đến, sự nghiệp sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 13:58

Bắt đầu từ ngày mai (16/9), 3 con giáp này liên tục đón nhận may mắn, các sự kiện vui vẻ, điều tốt lành diễn ra liên tục.

Tuổi Dần

Những người sinh ra năm Hổ có tính cách rất mạnh mẽ, nhưng họ thường có thể có rất nhiều bạn bè khi họ có trách nhiệm, bạn bè cũng rất tin tưởng những người tuổi Dần và họ thường cố gắng hết sức để giúp đỡ trong một số việc.

Bắt đầu từ ngày mai (16/9), 'định mệnh an bài', 3 con giáp may mắn rước được Thần Tài về nhà, tiền bạc như 'nước mùa mưa', ngồi không lộc cũng tự tìm đến, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 1
Sẽ có quý nhân rất quan trọng xung quanh nên sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tăng lên một giai đoạn cao hơn trong giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần bắt đầu từ ngày mai sẽ trở nên rất tốt, con giáp tuổi Dần tự chủ trong khoảng thời gian này, giúp họ thành công trên con đường sự nghiệp, sẽ có quý nhân rất quan trọng xung quanh nên sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ tăng lên một giai đoạn cao hơn trong giai đoạn này. Từ nay, ước mơ trở thành một người giàu có sẽ dần trở thành hiện thực và sống một cuộc sống vô tư.

Bạn luôn có thể tìm được vị trí thích hợp trong sự nghiệp, làm việc chăm chỉ và tận tâm, người yên tâm và lạc quan nhất chính là lãnh đạo. Người cầm tinh con Hổ càng sẵn sàng lên đường, tài lộc về mọi mặt cũng rất cao. Những kế hoạch và lý tưởng của bản thân có thể được hiện thực hóa hoặc hoàn thành ở mức độ lớn hơn, và có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền bằng cách trút bỏ rất nhiều rắc rối và áp lực trước đó.

Tuổi Sửu

Những người sinh ra năm Sửu rất khiêm tốn và kiên nhẫn, những suy nghĩ của họ sẽ không bao giờ thể hiện trên khuôn mặt bởi tức giận trong lòng, họ là những người rất bình tĩnh.

 

Bắt đầu từ ngày mai (16/9), 'định mệnh an bài', 3 con giáp may mắn rước được Thần Tài về nhà, tiền bạc như 'nước mùa mưa', ngồi không lộc cũng tự tìm đến, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 2
Người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, phát đạt không thể ngừng, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, phúc lộc song toàn - Ảnh minh họa: Internet

 

Những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu, trong thời gian trước vận khí giảm sút, làm gì cũng vấp váp, chậm chạp, dễ gặp chê trách. Nhưng từ ngày mai, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu sẽ phát đạt. Số mệnh giàu có của họ đã đến lúc vượng phát. Tài lộc "không mời mà đến", tiền bạc không thiếu. 

 

Trong thời gian này, người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, phát đạt không thể ngừng, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, phúc lộc song toàn. Không chỉ có vậy, tại nơi làm việc họ cũng liên tục gặp quý nhân, được hỗ trợ để thành công, thăng tiến khiến nhiều người ghen tị. Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ ngày càng gặt hái thành công, sự nghiệp thịnh vượng. 

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, từ ngày mai rất khó quên vì nó đánh dấu nhiều sự thay đổi ngỡ ngàng với cuộc sống và sự nghiệp của những người tuổi Thìn.

Bắt đầu từ ngày mai (16/9), 'định mệnh an bài', 3 con giáp may mắn rước được Thần Tài về nhà, tiền bạc như 'nước mùa mưa', ngồi không lộc cũng tự tìm đến, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 3
Thời gian tới, họ sẽ bận rộn với rất nhiều dự án đầu tư mới. Tuổi Thìn được khuyên nên tính toán kỹ, thận trọng trong từng bước, tuyệt đối không được chủ quan - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Thìn sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như công cuộc kiếm tiền. Thời gian tới, họ sẽ bận rộn với rất nhiều dự án đầu tư mới. Tuổi Thìn được khuyên nên tính toán kỹ, thận trọng trong từng bước, tuyệt đối không được chủ quan.

Có 1 điều cần lưu ý, giai đoạn này là lúc mà tuổi Thìn có thể sẽ bị mất tập trung, vì vận đào hoa của họ cũng đang nở rộ, chuyện tình cảm có thể xen vào giữa công việc. Tuy nhiên, họ được khuyên nên phân biệt rạch ròi và chờ cho tình cảm chín muồi thì sẽ tốt hơn. Đặc biệt, nếu như chuyện tình cảm "cơm không ăn, gạo còn đó" thì công việc quan trọng ở tính thời điểm, một khi cơ hội qua rồi thì khó lấy lại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 tuổi này đón cơn mưa tài lộc vào ngày mai (16/9), kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của cải nhiều không ai sánh bằng

Xin chúc mừng 3 tuổi này đón cơn mưa tài lộc vào ngày mai (16/9), kiếm tiền dễ như trở bàn tay, của cải nhiều không ai sánh bằng

Ngày mai (16/9), 3 con giáp này tràn ngập may mắn, tài lộc dư dả, mọi việc suôn sẻ, tràn đầy hy vọng vào tương lai.

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