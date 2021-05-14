3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái được nhiều tài lộc trong 2 ngày cuối tuần, khiến ai nấy đều đỏ mắt hờn ghen. Tiền tài cứ liên tục đổ vào túi khiến bạn bất ngờ và sung sướng còn hơn trúng độc đắc.

Tuổi Tý

Thời điểm cuối tuần này, người tuổi Tý có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn hẳn.

Ngoài ra, những chú Chuột còn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để bản mệnh thoải mái tiêu xài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội để tăng thu nhập vào dịp cuối tuần này. Tài lộc ập đến ào ào khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Bản mệnh được quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng thành công mĩ mãn.

Tử vi 12 con giáp cho biết đây sẽ là khoảng thời gian để con giáp may mắn có thể "đổi vận". Bạn được Cát tinh soi chiếu nên sẽ trúng lớn trong làm ăn. Số tiền mà bản mệnh nhận được cực khủng, khiến Tỵ cảm thấy vui vẻ hơn cả trúng số độc đắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuối tuần này là lúc tuổi Hợi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý nhân. Không những thế, bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp trên của bạn cũng hỗ trợ bạn rất nhiều, nên bản mệnh sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn và tiến gần tới thành công.

Nhờ sự thông minh, chăm chỉ và nhạy bén, con giáp này sẽ làm được những điều mình muốn. Đặc biệt, đường tài lộc của tuổi Hợi cực vượng trong những ngày cuối tuần. Không trúng số độc đắc, nhưng khoản tiền mà bản mệnh nhận được đủ để tiêu xài thoải mái, khiến nhiều người phải ganh tị.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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