Cuối tháng 5 có sao quả Tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp vướng phải nhiều tai tiếng, tiền tài 'vỗ cánh' bay đi

12 con giáp tử vi 12/05/2021 18:00

3 con giáp xui xẻo dính thị phi tai tiếng vào cuối tháng 5, nếu khéo léo tránh sẽ vượt qua, nếu không sẽ khiến tiền tài lũ lượt bay mất.

Tuổi Thân

Cuối tháng 5 này, tuổi Thân chịu cảnh tương phá với Nguyệt Lệnh. Mặt sự nghiệp của bản mệnh có nhiều mâu thuẫn, có điềm bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Bạn bị đối phương cố tình tìm cơ hội gây tranh cãi, phá nhau mà dẫn tới thù hận.

Trong công việc tập thể, bản mệnh dễ nảy sinh sự phản cảm với mọi người, vì ganh ghét mà chuyện bé xé ra to gây cảm xúc thù hận kịch liệt. Các mối quan hệ khó lòng được hòa giải. Chính vì thế mà người tuổi Khỉ thường sinh ra mệt mỏi, không tập trung vào công việc khiến năng suất sụt giảm, tiền tài cũng theo đó mà tiêu tan.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vào cuối tháng này xui xẻo gặp Kiếp Tài hung tinh, lại xung khắc với tiết khí thì người này sẽ không giỏi trong việc tính toán chi tiêu. Không những thế bản mệnh lại có thói ham mê mua sắm, hưởng thụ quên mất ngày mai nên tiền trong ví cứ thế mà vơi dần.

Tử vi 12 con giáp cũng chỉ rõ, con giáp xui xẻo dễ gặp tiểu nhân chơi xấu lừa tiền, đầu tư đều gặp thiệt hại. Bản mệnh cũng muốn tăng thêm thu nhập nhưng khó lòng chọn được thứ thực sự phù hợp với mình, mất nhiều thời gian mà tiền bạc cũng chẳng có là bao.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuối tháng 5, tuổi Tuất là một trong 3 con giáp dính nhiều thị phi, tai tiếng do chịu chi phối từ sao quả Tạ. Thời điểm này, bản mệnh dễ bị tiểu nhân chơi xấu dẫn đến mất tiền mất bạc. 

Trên con đường tài lộc, con giáp xui xẻo khi thần may mắn không hề chú ý đến bạn. Tuất có cơ hội kiếm tiền nhưng lại thường bị kẻ khác cướp mất. Chính vì vậy, nếu như bạn không kiếm được nguồn thu khủng thì không nên tiêu pha phóng tay kẻo dễ rơi vào cạn túi, hoặc không thực hiện được những mục tiêu lớn trong đời đặt ra.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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