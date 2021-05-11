Rạng rỡ vận ĐÀO HOA, 3 con giáp có tình duyên bám gót, 'bất thình lình' gặp CHÂN ÁI trong 15 ngày tới

12 con giáp tử vi 11/05/2021 18:05

15 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn trong chuyện tình cảm, bất ngờ gặp được chân ái của đời mình và có cái kết viên mãn.

Tuổi Tuất

Theo dự đoán cho 12 con giáp, tuổi Tuất bản chất vốn dễ yêu dễ thích, gặp ai cũng có thể nhận ra điểm tốt của đối phương mà thương nhớ. Vì vậy, bản mệnh dễ dàng chỉ vì một vài đặc điểm của người khác giới mà rơi vào lưới tình không lối thoát.

Trong 15 ngày tới, con giáp may mắn gặp vận đào hoa bất ngờ, dễ rơi vào bể tình, đây vừa là điểm tốt, vừa nguy hiểm. Những người tuổi Tuất còn độc thân sẽ gặp đúng người, đúng tình yêu đích thực nên có thể thoát khỏi kiếp ế bền vững.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong chuyện tình cảm, 15 ngày tiếp theo cho thấy tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau đối phương nhiều hơn. Tử vi 12 con giáp cho biết, sợi dây tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ.

Đối với những người còn độc thân, đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu một mối quan hệ mới. 15 ngày này, những chú Mèo rất dễ gặp được "tiếng sét ái tình" đến bất ngờ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 15 ngày tới, tuổi Dậu được hồng loan chiếu mệnh, vận đào hoa trở nên mạnh mẽ lạ thường, đi đâu con giáp này cũng gặp được người khác phái trân trọng, trong đó ắt có người đích thực bạn đang tìm kiếm.

Đặc biệt những chú Gà nếu còn độc thân sẽ dễ dàng tìm được chân ái. Với những người có gia đình hoặc có đối tượng thì đây là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc khi cả hai hiểu nhau và luôn có thời gian để hâm nóng tình cảm.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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