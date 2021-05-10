Chia buồn với 3 tuổi xui xẻo nhất tuần (10/5 - 16/5): HUNG TINH chiếu rọi, vận đen 'vây ráp', công danh tiền tài dắt tay nhau 'đi trốn'

Tâm linh - Tử vi 10/05/2021 00:01

Trong tuần tới 10/5 - 16/5, 3 con giáp xui xẻo dưới đây gặp nhiều vận hạn. Dường như vận may của họ lại bị “mây đen” che mất do hung tinh chiếu mệnh.

Tuổi Mão

Trong tuần tới, tuổi Mão tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả, bởi vậy, cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công.

Mẹo làm việc gì cũng không ổn thỏa, dễ mắc phải sai lầm và bị cấp trên khiển trách. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ hao tài tốn của, mất một khoản tiền không nhỏ do sự bất cẩn của bản thân. Do đó, nếu đang có ý định rót vốn đầu tư hoặc khởi nghiệp thì những chú Mèo nên xem xét lại, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo mất cả chì lẫn chài. 

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, trong những ngày đầu tuần tới, Dần có thể sẽ vướng phải họa không do mình tạo ra. Con giáp xui xẻo này dù không trực tiếp sai phạm nhưng vì giữ chức vụ cao nên sẽ phải “đứng mũi chịu sào”.

Tiền tài, lương thưởng trước đó bỗng "khăn gói ra đi" mà không hề báo trước. Thậm chí Hổ còn có thể phải bỏ tiền túi ra để bù đắp lỗ hổng, chi trả cho lỗi lầm trong công việc.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tuần tới, công việc của Mùi diễn ra không mấy thuận lợi, tuy bạn không tiếc công sức để hoàn thành công việc nhưng hiệu quả đạt được lại không như ý muốn, khiến Mùi mệt mỏi về thể chất và tinh thần. 

Đây cũng là giai đoạn bản mệnh bị hung tinh chiếu rọi nên tiền tài làm bao nhiêu cũng hết. Thậm chí số tiền tiết kiệm của bản thân cũng phải lấy ra chi tiêu hàng ngày. Thời điểm này không hợp để Mùi đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong 10 ngày tới, nhiều HUNG HIỂM cận kề, cẩn thận phá tài MẤT CỦA, sự nghiệp tan tành mây khói

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