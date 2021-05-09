Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong 10 ngày tới, nhiều HUNG HIỂM cận kề, cẩn thận phá tài MẤT CỦA, sự nghiệp tan tành mây khói

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp xui xẻo dưới đây phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối đầu với đủ loại hung hiểm trong 10 ngày tới. Hãy cố gắng biến thách thức thành cơ hội cho mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới Sửu sẽ vô cùng tất bật, vất vả. Bạn có sẵn tham vọng, luôn muốn bắt tay vào làm nhiều việc nên chẳng có lúc nào là rảnh rỗi, song vì sắp xếp công việc chưa hợp lý thành ra hiệu quả chưa cao.

Tài lộc của bản mệnh cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không gặp được nhiều may mắn trong 10 ngày tới là bởi tâm tính nóng nảy, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh không muốn tuân theo nguyên tắc mà luôn muốn làm mọi việc theo cách của riêng mình.

Tài lộc của những người cầm tinh con dê cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc nếu không muốn hao tiền tốn của.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 10 ngày tới, tuổi Dậu là 1 trong 3 con giáp xui xẻo gặp nhiều hung hiểm. Người cầm tinh con Gà tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Do đó, cuộc sống cũng như công việc của Dậu liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công, thậm chí còn có họa mất việc, tiền đồ "xôi hỏng bỏng không".

Thời điểm 10 ngày tới, bản mệnh cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào các phương diện dễ gặp rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phúc tinh chiếu rọi, 3 con giáp sức khỏe dồi dào, ăn nên làm ra, được Thần Tài 'rót lộc' vào túi trong 3 tháng tới Sức khỏe và tiền tài là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho bất kỳ ai. Trong 3 tháng tới, 3 con giáp may mắn này sẽ cực viên mãn khi có được cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-buon-voi-3-con-giap-xui-xeo-trong-10-ngay-toi-nhieu-hung-hiem-can-ke-can-than-pha-tai-mat-cua-su-nghiep-tan-tanh-may-khoi-404551.html