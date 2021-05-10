10 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 10/05/2021 18:00

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được cát tinh chiếu rọi, thần Tài đến nhà gõ cửa nên sự nghiệp lên hương, tiền tài đầy ví, không thăng chức cũng sẽ được tăng lương.

Tuổi Thìn

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, sự nghiệp tuổi Thìn sẽ cải thiện đáng kể trong 10 ngày tới. Cát tinh mang may mắn tìm đến, những trắc trở, tai bay vạ gió được thổi bay, con giáp làm đâu trúng đó. 

Bản mệnh vốn tính tình phóng khoáng và đầy năng lượng nên sẽ gặp được lãnh đạo biết trọng dụng người tài và có cơ hội phát huy hết tài năng. Không chỉ có cơ hội thăng chức, con giáp còn may mắn trong việc kiếm tiền, kinh doanh bên ngoài. Mọi cơ hội đầu tư đều mang về thắng lợi, tham gia các trò chơi may rủi cũng dễ dàng trúng thưởng.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới, phúc đức cát tinh chiếu sáng, tuổi Dần được thần Tài chăm sóc cẩn thận, tiền đổ về như mưa gió lớn. Đây là thời điểm thiên thời địa lợi, quý nhân hỗ trợ nên bản mệnh gặp nhiều suôn sẻ trong công việc. 

Nhờ có năng lực và tinh thần làm việc không mệt mỏi, con giáp may mắn được cất nhắc ở nhiều vị trí cao hơn. Con giáp này có công việc tốt, gặp được người tương trợ nên có nhiều khả năng tiền lương, tiền đầu tư kinh doanh cũng tăng lên đáng kể. Tiền bạc đã hanh thông, bản mệnh lại còn biết đầu tư tiền bạc vào các dự án lớn, tiền lợi nhuận mang về là con số khủng.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong 10 ngày tới, có cát tinh chiếu mệnh, thần tài vào nhà, sự nghiệp của con giáp càng thăng tiến, tiền bạc tràn vào nhà. 

Tuổi Mùi vốn thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Chính vì vậy, một khi thời cơ tìm đến trong 10 ngày này, con giáp nhờ phán đoán tốt sẽ nhanh chóng nhận ra cơ hội, từ đây một bước đổi đời. Cơ hội công việc mang lại những khoản tiền lớn khiến cho ví tiền của bản mệnh cứ vơi lại đầy.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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