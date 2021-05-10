10 ngày tới, sổ TÀO NAM đã chấm 3 con giáp liên tục bị mây mù che vận may, nên tránh xa KHẨU NGHIỆP nếu không muốn tiêu tan sự nghiệp

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo này bị sao chiếu mệnh xấu nên hết sức thận trọng trong buôn bán làm ăn. Đừng tụ tập khẩu nghiệp mà hại cái thân.

Tuổi Dậu

10 ngày tới sẽ có khá nhiều biến động với người tuổi Dậu. Người cầm tinh con Gà còn phải chịu áp lực từ nhiều phía. Sức mạnh ngũ hành cũng gây không ít ảnh hưởng đến Dậu khiến bản mệnh khó có được sự ổn định trong cuộc sống.

Trên con đường sự nghiệp, Dậu phải đối mặt với nhiều trở ngại to lớn, kém may mắn, không tìm được quý nhân trợ giúp. Thời điểm này, những chú Gà dễ hành sự thiếu thận trọng, bốc đồng khoe mẽ, khiến người khác ganh tị đố kị từ đó tìm cách hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, những người tuổi Tỵ sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, phá tài, phá lộc trong 10 ngày tới. Bản mệnh không được quý nhân phù trợ nên sẽ chật vật trong đường công danh, tài lộc.

Vận trình thăng tiến cũng bị đứt đoạn vì thói quen "buôn dưa lê" nên dễ bị tiểu nhân lợi dụng bắt bẻ lời nói dẫn đến nhiều thị phi không đáng có. Nhiều người tranh đoạt, đấu đá, ảnh hưởng đến cả đường tình duyên và tài lộc của những chú Rắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất trong thời gian này dễ gặp phải tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, ăn nói không suy nghĩ trước sau, nên dễ gặp nhiều tình huống vạ miệng dẫn đến bị ghen ghét, mất việc như chơi.

Trong thời gian này cuộc sống cũng như công việc của con giáp xui xẻo liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công thăng tiến như mong muốn. Tử vi 12 con giáp cũng chỉ ra, tuổi Tuất phải nhận cục diện tứ hành xung nên sẽ đẩy bản mệnh vào tình trạng rỗng túi, tiền bạc kéo nhau đi không một lời từ biệt.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất tuần (10/5 - 16/5): Vận trình rực rỡ, nhiều cơ hội tới bất ngờ, TÀI LỘC ùn ùn kéo đến Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới đây. Bạn sẽ đạt được những bước đột phá đáng kể, mang lại nhiều cơ hội tài lộc khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên và người khác ngưỡng mộ không thôi.

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