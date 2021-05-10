10 ngày tới, sổ TÀO NAM đã chấm 3 con giáp liên tục bị mây mù che vận may, nên tránh xa KHẨU NGHIỆP nếu không muốn tiêu tan sự nghiệp

12 con giáp tử vi 10/05/2021 18:00

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo này bị sao chiếu mệnh xấu nên hết sức thận trọng trong buôn bán làm ăn. Đừng tụ tập khẩu nghiệp mà hại cái thân.

Tuổi Dậu

10 ngày tới sẽ có khá nhiều biến động với người tuổi Dậu. Người cầm tinh con Gà còn phải chịu áp lực từ nhiều phía. Sức mạnh ngũ hành cũng gây không ít ảnh hưởng đến Dậu khiến bản mệnh khó có được sự ổn định trong cuộc sống.

Trên con đường sự nghiệp, Dậu phải đối mặt với nhiều trở ngại to lớn, kém may mắn, không tìm được quý nhân trợ giúp. Thời điểm này, những chú Gà dễ hành sự thiếu thận trọng, bốc đồng khoe mẽ, khiến người khác ganh tị đố kị từ đó tìm cách hãm hại.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, những người tuổi Tỵ sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, phá tài, phá lộc trong 10 ngày tới. Bản mệnh không được quý nhân phù trợ nên sẽ chật vật trong đường công danh, tài lộc. 

Vận trình thăng tiến cũng bị đứt đoạn vì thói quen "buôn dưa lê" nên dễ bị tiểu nhân lợi dụng bắt bẻ lời nói dẫn đến nhiều thị phi không đáng có. Nhiều người tranh đoạt, đấu đá, ảnh hưởng đến cả đường tình duyên và tài lộc của những chú Rắn. 

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất trong thời gian này dễ gặp phải tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, ăn nói không suy nghĩ trước sau, nên dễ gặp nhiều tình huống vạ miệng dẫn đến bị ghen ghét, mất việc như chơi.

Trong thời gian này cuộc sống cũng như công việc của con giáp xui xẻo liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công thăng tiến như mong muốn. Tử vi 12 con giáp cũng chỉ ra, tuổi Tuất phải nhận cục diện tứ hành xung nên sẽ đẩy bản mệnh vào tình trạng rỗng túi, tiền bạc kéo nhau đi không một lời từ biệt.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất tuần (10/5 - 16/5): Vận trình rực rỡ, nhiều cơ hội tới bất ngờ, TÀI LỘC ùn ùn kéo đến

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất tuần (10/5 - 16/5): Vận trình rực rỡ, nhiều cơ hội tới bất ngờ, TÀI LỘC ùn ùn kéo đến

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới đây. Bạn sẽ đạt được những bước đột phá đáng kể, mang lại nhiều cơ hội tài lộc khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên và người khác ngưỡng mộ không thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo 12 con giáp tử vi 3 con giáp gặp xui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ