Cuối ngày ngày mai 9/8: Cục diện HUNG CÁT, 3 con giáp chịu ảnh hưởng không nhỏ, vận trình trắc trở, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh lao dốc, tài chính bất ổn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 17:34

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 9/8, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của cục diện Hung cát, vận trình trắc trở, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an.

Tuổi Mão

Ngày mai cho biết cục diện Tương Phá xuất hiện thứ 3 ngày của người tuổi Mão làm xáo trộn các mối quan hệ của bản mệnh. Tình cảm lứa đôi, tình bạn, mối quan hệ hợp tác đều có thể xảy ra xung đột, thậm chí có người trở mặt, người quay lưng với con giáp này. Ngày mai cho biết cục diện Tương Phá xuất hiện thứ 3 ngày của người tuổi Mão làm xáo trộn các mối quan hệ của bản mệnh. Tình cảm lứa đôi, tình bạn, mối quan hệ hợp tác đều có thể xảy ra xung đột, thậm chí có người trở mặt, người quay lưng với con giáp này.

Lại thêm Kiếp Tài tọa mệnh Kiếp Tài là điềm báo có họa mất tiền, làm ăn thua lỗ. Người có ý định khai trương, đầu tư kinh doanh, ký kết hợp đồng thì không nên tiến hành trong ngày mai, vận trình không có lợi, tất những bước về sau sẽ chỉ có mất mát. Người làm kinh doanh cố gắng kiểm soát tài chính.

Cuối ngày ngày mai 9/8: Cục diện HUNG CÁT, 3 con giáp chịu ảnh hưởng không nhỏ, vận trình trắc trở, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh lao dốc, tài chính bất ổn - Ảnh 1
Tình cảm lứa đôi, tình bạn, mối quan hệ hợp tác đều có thể xảy ra xung đột - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, con giáp tuổi Tý cảm thấy tức giận về một người không biết điều. Họ chính là nguyên nhân khiến công việc diễn ra không theo đúng kế hoạch xây dựng từ trước, bạn nên hạn chế việc tiếp xúc với họ, tranh cãi cũng không ích gì.

Người tuổi Tý có thể phạm sai lầm vì những đánh giá chủ quan do Tỷ Kiên đưa tới. Do đó, đừng hùa theo số đông ngày mai. Hãy độc lập trong suy nghĩ, điều đó vô cùng quan trọng nếu bạn muốn có một đời sống chủ động và tích cực.

Thủy – Hỏa bất dung còn khiến tình cảm gia đình kém vui tươi, vợ chồng lạnh nhạt, không thông cảm cho nhau, không có sự thấu hiểu cần thiết. Lúc này, chỉ một xung đột nhỏ cũng có thế khiến cả hai tranh cãi nảy lửa, rạn nứt không thể hàn gắn được.

Cuối ngày ngày mai 9/8: Cục diện HUNG CÁT, 3 con giáp chịu ảnh hưởng không nhỏ, vận trình trắc trở, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh lao dốc, tài chính bất ổn - Ảnh 2
Thủy – Hỏa bất dung còn khiến tình cảm gia đình kém vui tươi, vợ chồng lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày mai tuổi Sửu bị cục diện Tương Hại án ngữ, điềm báo tiểu nhân ngầm hãm hại, gây không ít cản trở khiến bạn cảm thấy bất an và hoang mang, tinh thần mệt mỏi. Lúc này bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, chớ nên đơn thương độc mã.

Công việc và sự nghiệp vì việc này có chút ảnh hưởng, bản mệnh phải ra sức cố gắng, làm việc chăm chỉ hơn. Bạn cũng cần nhanh nhạy, khôn khéo hơn trong môi trường làm việc để không gặp phải thiệt thòi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, hãy luôn giữ tâm lý vững vàng.

Mộc – Kim xung khắc cho thấy nỗ lực của bạn muốn lấy lòng người ấy xem ra chưa đủ vì không thực sự đúng cách đâu bạn nhé. Bạn nên hiểu rằng, không phải cứ dùng cách yêu thương bản thân để chăm sóc cho người khác mà quan trọng là cần phải hiểu họ thực sự muốn gì.

Cuối ngày ngày mai 9/8: Cục diện HUNG CÁT, 3 con giáp chịu ảnh hưởng không nhỏ, vận trình trắc trở, kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, công danh lao dốc, tài chính bất ổn - Ảnh 3
Mộc – Kim xung khắc cho thấy nỗ lực của bạn muốn lấy lòng người ấy xem ra chưa đủ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 8/8: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thông, thăng quan tiến chức, tài khoản 'ting ting' nhảy số, bản mệnh tiền tài rủng rỉnh, vinh hoa phú quý

Cuối ngày hôm nay 8/8: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thông, thăng quan tiến chức, tài khoản 'ting ting' nhảy số, bản mệnh tiền tài rủng rỉnh, vinh hoa phú quý

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 8/8, 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình hanh thông, may mắn hơn người, tiền tài vô số, phú quý vinh hoa.

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