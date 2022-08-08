Đúng giờ Tý hôm nay 8/8: Thần tài mở kho vàng, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phúc lộc đầy nhà, của cải chật ních túi, giàu nứt đố đổ vách, đại gia điểm mặt gọi tên

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 11:33

Đúng giờ Tý hôm nay 8/8, thần tài mở kho vàng, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phúc lộc đầy nhà, của cải tràn túi, bản mệnh sớm thành đại gia.

Tuổi Ngọ

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Hai 08/08/2022 này, Tuổi Ngọ ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Ngọ khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Đường tài lộc của Tuổi Ngọ hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Hỏa sinh Thổ là dấu hiệu chứng tỏ đường tình duyên của người tuổi Ngọ đang khởi sắc rực rỡ. Người độc thân thường gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nhờ tính cách chín chắn, điềm đạm và chân thành.

Đúng giờ Tý hôm nay 8/8: Thần tài mở kho vàng, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phúc lộc đầy nhà, của cải chật ních túi, giàu nứt đố đổ vách, đại gia điểm mặt gọi tên - Ảnh 1
Hỏa sinh Thổ là dấu hiệu chứng tỏ đường tình duyên của người tuổi Ngọ đang khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 8/8/2022 hôm nay, tuổi Thìn có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bản mệnh ghi điểm và có cơ hội được phân công cho những công việc trọng đại, là bước đà để thăng quan, tiến chức.

Dù là người trẻ tuổi, con giáp này cũng hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. Nếu làm được việc này, bản mệnh sẽ khiến mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa, góp phần giúp công ty gặt hái thành công.

Đường tình duyên của Tuổi Thìn hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Thìn và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đúng giờ Tý hôm nay 8/8: Thần tài mở kho vàng, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phúc lộc đầy nhà, của cải chật ních túi, giàu nứt đố đổ vách, đại gia điểm mặt gọi tên - Ảnh 2
Thìn có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay Thứ Hai 08/08/2022, Tuổi Hợi được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Mộc sinh Hỏa, gia đình là điểm tựa vững vàng cho con giáp này, vì vậy, đừng ngại nói với người thân rằng bạn đang gặp khó khăn. Mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe bạn và đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích.

Đúng giờ Tý hôm nay 8/8: Thần tài mở kho vàng, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phúc lộc đầy nhà, của cải chật ních túi, giàu nứt đố đổ vách, đại gia điểm mặt gọi tên - Ảnh 3
Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 8/8: TOP 3 con giáp tài lộc có tiến triển, vận trình hanh thông, may mắn đủ đường, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nhìn vào cũng đỏ mắt ghen tị

Đúng 12h trưa nay 8/8: TOP 3 con giáp tài lộc có tiến triển, vận trình hanh thông, may mắn đủ đường, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nhìn vào cũng đỏ mắt ghen tị

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 8/8, 3 con giáp này tài lộc tăng tiến, vận trình hanh thông, may mắn đủ đường, làm việc gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 53 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng