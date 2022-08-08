Đúng giờ Tý hôm nay 8/8: Thần tài mở kho vàng, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, phúc lộc đầy nhà, của cải chật ních túi, giàu nứt đố đổ vách, đại gia điểm mặt gọi tên

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Hai 08/08/2022 này, Tuổi Ngọ ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Ngọ khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Hỏa sinh Thổ là dấu hiệu chứng tỏ đường tình duyên của người tuổi Ngọ đang khởi sắc rực rỡ. Người độc thân thường gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nhờ tính cách chín chắn, điềm đạm và chân thành.

Đường tài lộc của Tuổi Ngọ hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Hỏa sinh Thổ là dấu hiệu chứng tỏ đường tình duyên của người tuổi Ngọ đang khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 8/8/2022 hôm nay, tuổi Thìn có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bản mệnh ghi điểm và có cơ hội được phân công cho những công việc trọng đại, là bước đà để thăng quan, tiến chức.

Dù là người trẻ tuổi, con giáp này cũng hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. Nếu làm được việc này, bản mệnh sẽ khiến mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa, góp phần giúp công ty gặt hái thành công.

Đường tình duyên của Tuổi Thìn hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Thìn và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Thìn có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay Thứ Hai 08/08/2022, Tuổi Hợi được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Mộc sinh Hỏa, gia đình là điểm tựa vững vàng cho con giáp này, vì vậy, đừng ngại nói với người thân rằng bạn đang gặp khó khăn. Mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe bạn và đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo