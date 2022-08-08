Cuối ngày hôm nay 8/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, công danh lao dốc, tình duyên bất ổn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 12:34

Cuối ngày hôm nay 8/8, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền hao của mất, tình duyên trên bờ rạn nứt.

Tuổi Tý

Chiếu theo vận trình tử vi Thứ Hai 08/08/2022 cho thấy Tuổi Tý sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, Tuổi Tý sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Tuổi Tý cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

Thủy khắc Hỏa, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình cũng không được hài hòa. Bạn cần hạ cái tôi của mình xuống để xuống nước làm lành với nửa kia, đừng để vợ chồng ngày một xa cách. 

Cuối ngày hôm nay 8/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, công danh lao dốc, tình duyên bất ổn - Ảnh 1
Thủy khắc Hỏa, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình cũng không được hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 8/8/2022 hôm nay, tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Con giáp này có thể sẽ tự đẩy mình vào tình huống khó xử và bị những người có hiểu biết hơn chê cười.

Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bản mệnh vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên đốt cháy giai đoạn vì muốn thấy kết quả tức thời. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể và không ngừng cố gắng.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Cuối ngày hôm nay 8/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, công danh lao dốc, tình duyên bất ổn - Ảnh 2
Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của Tuổi Mão ngày 08/08/2022 sẽ không được thuận cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm.

Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão và nửa kia chẳng được như ý. Bản mệnh có thể cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng trước hết, bản mệnh cần xem mình đã truyền đạt vấn đề thật rõ ràng hay chưa và yêu cầu của mình có vô lý quá hay không.

Cuối ngày hôm nay 8/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền mất tật mang, công danh lao dốc, tình duyên bất ổn - Ảnh 3
Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão và nửa kia chẳng được như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 8/8: TOP 3 con giáp tài lộc có tiến triển, vận trình hanh thông, may mắn đủ đường, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nhìn vào cũng đỏ mắt ghen tị

Đúng 12h trưa nay 8/8: TOP 3 con giáp tài lộc có tiến triển, vận trình hanh thông, may mắn đủ đường, sung sướng hết phần thiên hạ, ai nhìn vào cũng đỏ mắt ghen tị

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 8/8, 3 con giáp này tài lộc tăng tiến, vận trình hanh thông, may mắn đủ đường, làm việc gì cũng thuận lợi.

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