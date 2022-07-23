Cuối ngày mai 24/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, họa ở đâu rơi xuống đầu, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 14:25

Cuối ngày mai 24/7, 3 con giáp này chịu ảnh hưởng của lục xung, vận trình khó khăn, tai họa rơi xuống đầu, tiền tài thâm hụt, tình duyên trắc trở.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 24/7 diễn ra không được như ý. Những kế hoạch mà người tuổi này đang tiến hành đa phần đều đi lệch quỹ đạo. Để mọi chuyện trở nên tốt đẹp, bản mệnh cần nên thay đổi cách làm việc hoặc tìm đến sự trợ giúp của cấp trên để nhanh chóng gỡ bỏ khúc mắt này. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Con giáp này nên cẩn thận trong việc đưa ra những quyết định liên quan đến tài chính vì rất có thể bản mệnh sẽ gặp phải họa hao tài phá của. 

Ngày mai, bản mệnh nên tránh để những suy nghĩ tiêu cực điều khiển mình. Người tuổi Mùi có Thực Thần chi phối sẽ trở nên nóng nảy, tinh thần luôn bất an. Khi bạn làm gì nếu không nghĩ đến cảm xúc của bản thân thì cũng nên đứng trên lập trường của đối phương mà cân nhắc. Đừng để có những hành vi buông thả mà làm đường tình duyên mình gặp trắc trở.

Cuối ngày mai 24/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, họa ở đâu rơi xuống đầu, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn - Ảnh 1
Ngày mai, bản mệnh nên tránh để những suy nghĩ tiêu cực điều khiển mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có nguy cơ đụng độ tiểu nhân nên cần hết sức đề phòng để không sập bẫy của kẻ đó. Ngày này, dù có muốn nêu cao quan điểm bản thân đến đâu, bạn cũng nên chú ý đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để không vô tình rước rắc rối vào người.

Nếu bạn không suy nghĩ kĩ trước khi nói, bạn sẽ rất dễ dính vào những cuộc tranh luận gay gắt, lọt vào tầm ngắm công kích và hãm hại của kẻ tiểu nhân. Hãy dùng hành động để chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một con người chín chắn, chứ không chỉ biết cãi vã để bảo vệ quan điểm của mình.

Chuyện tình cảm trong ngày của con giáp này cũng không mấy êm đềm. Khi tâm trạng đang bất ổn, tốt nhất bạn không nên khơi gợi lại những chuyện không vui giữa hai người để tránh những mâu thuẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng đẩy mối quan hệ của mình đến bờ vực tan vỡ.

Cuối ngày mai 24/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, họa ở đâu rơi xuống đầu, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn - Ảnh 2
Người tuổi Tuất có nguy cơ đụng độ tiểu nhân nên cần hết sức đề phòng để không sập bẫy của kẻ đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kiếp Tài nhập cục khiến đường tài lộc của người tuổi Hợi chịu nhiều cản trở, điềm báo hao tổn, mất tiền đang ở ngay trước mắt con giáp này. Tốt hơn hết là đừng nên quá tin người mà bị lừa gạt. Mọi giao dịch tài chính dù lớn hay nhỏ trong hôm nay đều cần có chứng từ, giấy tờ rõ ràng để đối chứng về sau. Bạn chớ vì cả nể người quen mà xuề xòa cho qua.

Ngày này cũng không thích hợp để con giáp này mạo hiểm đầu tư. Tinh thần thiếu sự tỉnh táo khiến mệnh chủ có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm mà sau đó chính bạn sẽ phải tìm cách để sửa sai, song tiền bạc mất đi thì chẳng thể lấy lại được.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không có dấu hiệu khả quan. Cuộc sống hôn nhân giữa bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm do khác biệt trong lối suy nghĩ cũng như quan điểm sống. Cả hai cần phải hạ thấp cái tôi nếu không muốn tình cảm tan vỡ. 

Cuối ngày mai 24/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình gặp trắc trở, họa ở đâu rơi xuống đầu, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn - Ảnh 3
Kiếp Tài nhập cục khiến đường tài lộc của người tuổi Hợi chịu nhiều cản trở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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