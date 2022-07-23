Đúng giờ Tý ngày mai 24/7: 3 con giáp này được THỰC THẦN tọa mệnh, công danh thành toại, tắm trong biển vàng, tài lộc bùng nổ, độc thân tìm được nửa yêu thương

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 14:02

Đúng giờ Tý ngày 24/7, 3 con giáp này được thực thần tọa mệnh, công danh vụt sáng, vàng bạc chất núi, tài lộc bùng nổ, đào hoa thắm vượng.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp xuất hiện là điềm báo tốt lành cho thấy mọi kế hoạch của bản mệnh đang tiến triển hết sức thuận lợi. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất có thể.

Chính Tài soi bóng cũng cho thấy bản mệnh sẽ có cơ hội được tăng lương thăng chức trong thời gian tới. Thu nhập gia tăng cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ mà nó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn. Cho nên đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chứng tỏ bản thân.

Nhờ có Thương Quang mà đào hoa rực rỡ đối với người tuổi Tị độc thân. Bản mệnh khá bận rộn trong việc sắp xếp các cuộc hẹn của mình trong hôm nay. Và sẽ có một số buổi khá nhàm chán nhưng hãy kiên nhẫn vì bạn đang trong quá trình tìm kiếm người phù hợp với mình mà thôi.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/7: 3 con giáp này được THỰC THẦN tọa mệnh, công danh thành toại, tắm trong biển vàng, tài lộc bùng nổ, độc thân tìm được nửa yêu thương - Ảnh 1
Chính Tài soi bóng cũng cho thấy bản mệnh sẽ có cơ hội được tăng lương thăng chức trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Chính Ấn trợ vận, công việc trong ngày của người tuổi Thân trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Cát thần này đã gánh đỡ cho bản mệnh những rắc rối, phiền phức có thể gặp phải đồng thời hóa giải nguy cơ có thể xảy ra. Bản mệnh chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra là sẽ nhận được kết quả không đến nỗi nào.

Mặt tài vận được hỗ trợ bởi Tam Hội cục. Cách bạn đối xử với mọi người xung quanh hiền hòa, ít thị phi nên tài lộc được nhiều người hỗ trợ. Tài khí chủ hành Mộc mang tới sức mạnh và sự sống dồi dào. 

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này đang khá bình ổn, không có mâu thuẫn nhưng cũng không có cao trào cụ thể. Bạn nên chủ động đứng ra làm người hâm nóng tình cảm để lấy lại những cảm xúc nồng nàn như thuở mới yêu, tránh cho tình trạng lạnh nhạt kéo dài sẽ không tốt.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/7: 3 con giáp này được THỰC THẦN tọa mệnh, công danh thành toại, tắm trong biển vàng, tài lộc bùng nổ, độc thân tìm được nửa yêu thương - Ảnh 2
Được Chính Ấn trợ vận, công việc trong ngày của người tuổi Thân trở nên suôn sẻ hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ, khả quan. Nhờ có sự hậu thuẫn từ gia đình và bạn bè, người tuổi này có thể giải quyết được những khó khăn trong công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này có thể dễ dàng nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền trước mắt do có tầm nhìn xa trông rộng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, rực rỡ. Các cặp đôi yêu nhau hiện đang có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ với nhau nhờ có đào hoa vượng vào ngày Chủ Nhật.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/7: 3 con giáp này được THỰC THẦN tọa mệnh, công danh thành toại, tắm trong biển vàng, tài lộc bùng nổ, độc thân tìm được nửa yêu thương - Ảnh 3
Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ, khả quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 24/7: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông, của cải chất đầy nhà, tình duyên nở thắm vượng

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 24/7: 3 con giáp này tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông, của cải chất đầy nhà, tình duyên nở thắm vượng

Tử vi dự đoán đồng hồ điểm 12h ngày mai 24/7, 3 con giáp này tài lộc vượng phát, vận trình suôn sẻ, của cải chất như núi, tình duyên nở rộ.

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