Cuối ngày mai 22/8: 3 con giáp này ra đường cẩn thận ngó trước sau kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, tình cảm có dấu hiệu rạn nứt

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trở nên kém sắc. Thiên Quan tác động khiến cho người tuổi này đưa ra những quyết định sai lầm để rồi tự mình đánh mất đi cơ hội phát triển bản thân. Người trẻ tuổi chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Bạn nên trao đổi thêm với những người giàu kinh nghiệm hơn mình, có thể bạn sẽ có những cái nhìn toàn diện hơn.

Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Bạn hãy tâm sự và tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh để có thể mở rộng tư duy, có cách đánh giá mới mẻ hơn về mọi việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà xuống dốc. Điềm báo con giáp này có nguy cơ mất tiền một cách oan uổng do nhẹ cả tin người khác trong ngày Tứ Hành Xung.

Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Thìn hay tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh vì tự coi mình là người tài giỏi nhất.

Người làm ở vị thế cao cần chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình khi muốn phê bình ai đó. Chớ nên trách móc cấp dưới quá nặng nề, gay gắt, vừa tổn thương người nghe mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy khả quan. Sự tác động của Ngũ hành xung khắc khuyên người tuổi này nên hạ cái tôi của mình xuống nếu muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm này.

Người làm ở vị thế cao cần chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình khi muốn phê bình ai đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động, những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói để tránh những va chạm không đáng có, gây tổn hại các mối quan hệ.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến mọi việc trở nên nan giải hơn. Muốn tìm cách giải quyết vấn đề, trước tiên bạn cần học cách suy nghĩ tích cực.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày mai. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo