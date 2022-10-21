Cuối ngày mai 22/10: CÁT THẦN hạ phàm, ban tận tay phước lành cho 3 con giáp này, bản mệnh phú quý lên đời, tiền tài về như thác đổ, tình duyên rực rỡ vô biên

Tuổi Dậu ngày mai ngày 22/10/2022 sẽ có một ngày Thứ Bảy như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Dậu không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Ngày mới mang tới những trải nghiệm ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Người độc thân có nhiều quan hệ thân thiết với người khác phái. Bạn dễ dàng làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt với người khác, xây dựng các mối thân tình. Tuy nhiên, vẫn phải chú ý hành vi, tác phong chuẩn mực, tránh gây đàm tiếu, thị phi không hay, ảnh hưởng tới danh dự cá nhân.

Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão chưa từng có ngày nào thuận lợi đến thế. Ngày mai Thần may mắn ở bên bạn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ để lỡ thời cơ trời cho.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải giải quyết những điều còn tồn đọng như thế nào.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mão khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mão khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày 22/10/2022, Tam Hợp tác động tích cực tới tinh thần của người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ khó khăn đi chăng nữa.

Điểm sáng trong vận trình ngày mai của con giáp này đến từ tài lộc nhờ sự xuất hiện của Chính Tài. Thu nhập đều đặn cộng với các khoản tích góp đảm bảo cho tuổi Ngị nguồn tài chính ổn định. Nhờ thế, bạn có thể thoải mái chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình thông qua lời giới thiệu của người quen, và có thể hai người sẽ ngay lập tức có hảo cảm với đối phương.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo