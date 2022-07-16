Cuối ngày mai 17/7: Mộc khắc Thổ, bản mệnh gặp chuyện không vui, rắc rối bủa vây, xui xẻo từ đâu rơi xuống đầu, tài chính thâm hụt, tình duyên trúc trắc

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 01:25

Tử vi cuối ngày mai 17/7, cục diện mộc khắc thổ, bản mệnh gặp khó, rắc rối bủa vây, tai họa rớt xuống đầu, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an.

Tuổi Sửu

Ngày mai sẽ là một ngày không mấy may mắn của tuổi Sửu vì tương xung. Bạn không chỉ gặp một số trở ngại mà còn không có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía đồng nghiệp nên phải một mình bôn ba, vừa làm vừa nghiên cứu tìm tòi thêm.

Nhân duyên trong ngày không tệ nhưng chưa thực sự tốt lắm. Bạn có những mối quan hệ ổn nhưng để tiến xa hơn thì chưa nói trước được gì. Tuổi Sửu cần mạnh dạn và quan tâm nhiều tới phương diện này mới mong có kết quả.

Vận trình tài lộc kém sắc. Tiền bạc không thực sự dư dả nhắc nhở con giáp này cần phải chi tiêu tiết kiệm.

Cuối ngày mai 17/7: Mộc khắc Thổ, bản mệnh gặp chuyện không vui, rắc rối bủa vây, xui xẻo từ đâu rơi xuống đầu, tài chính thâm hụt, tình duyên trúc trắc - Ảnh 1
Ngày mai sẽ là một ngày không mấy may mắn của tuổi Sửu vì tương xung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày mai tuổi Tỵ nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc vì có dấu hiệu mất mát xảy ra. Bạn sẽ hao hụt một khoản do đánh rơi tiền hoặc đầu tư thua lỗ, làm ăn thất bại, không những mất tiền mà còn gánh thêm một khoản nợ nữa. May mắn là con giáp này có các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn bè giúp đỡ nên đỡ được phần nào.

Chuyện tình cảm hơi ảm đạm vì bạn bận rộn với công việc mà lơ là với một nửa của mình, thậm chí có lúc còn nổi nóng, bức xúc vô cớ với người ta nữa. Nếu đã về nhà thì tạm thời gác công việc lại, chấn an tinh thần rồi xử lý lỗi lầm của mình đi nhé.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Sự mạo hiểm, liều lĩnh đôi khi sẽ khiến bạn tiêu tốn khá nhiều tiền của một cách vô lý.

Cuối ngày mai 17/7: Mộc khắc Thổ, bản mệnh gặp chuyện không vui, rắc rối bủa vây, xui xẻo từ đâu rơi xuống đầu, tài chính thâm hụt, tình duyên trúc trắc - Ảnh 2
Chuyện tình cảm hơi ảm đạm vì bạn bận rộn với công việc mà lơ là với một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày mai của tuổi Hợi có điềm không may xảy ra như gặp tai nạn, va chạm khi đi lại hoặc trong lúc làm việc. Cần hết sức thận trọng khi xuất hành xa, đến những nơi có địa hình nguy hiểm, làm việc lại công trường hay nhà xưởng.

Vận trình tài lộc đi xuống. Do cách làm việc vội vã, thiếu tầm nhìn nên có thể thất bại nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh.

Chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp, điềm báo có nguy cơ cãi vã với người yêu, không nên gay gắt quá khi tranh luận. Hai người ở cạnh nhau khó tránh khỏi việc bất đồng ý kiến nhưng cần chọn phương án nhẹ nhàng để giải quyết, nếu chưa tìm được tiếng nói chung thì nên chọn thời điểm khác để nói chuyện.

Cuối ngày mai 17/7: Mộc khắc Thổ, bản mệnh gặp chuyện không vui, rắc rối bủa vây, xui xẻo từ đâu rơi xuống đầu, tài chính thâm hụt, tình duyên trúc trắc - Ảnh 3
Chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp, điềm báo có nguy cơ cãi vã với người yêu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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