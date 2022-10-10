Cuối ngày mai 11/10: CÁT THẦN dự báo 3 con giáp này thất thoát tiền bạc, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tình duyên lao dốc, gia đạo có chuyển không vui

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra bất ổn. Tử vi ngày mới cho thấy điềm báo tuổi Mão dễ trở nên nóng vội, hành động bốc đồng hơn. Đó cũng là một trong những trở ngại lớn trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp của bản mệnh.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ Ba này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Vận trình tài lộc kém sắc. Điềm báo có hao tài tốn của do những quyết định chủ quan, thiếu suy nghĩ liên quan tới tình hình tài chính.

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra khó khăn vất vả. Sửu Mùi tương xung nhắc người tuổi này cần lưu ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh. Các mâu thuẫn ý kiến, bất đồng trong quá trình làm việc vô tình gây ra những cản trở tâm lý cho người tuổi Sửu.

Vận trình tài lộc kém sắc. Con giáp này tốt nhất nên tiêu pha cẩn thận, đề phòng rơi vào cảnh túng thiếu.

Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng và chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề. Những điều bạn biết vẫn chỉ là muối bỏ bể mà thôi.

Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu tác động của cục diện Tương Phá, người tuổi Dậu dễ cảm thấy thất vọng vì mọi việc đang tiến triển thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc ngoài ý muốn trong ngày hôm nay. Bạn nên tự cổ vũ mình cố gắng hơn chứ đừng bỏ dở giữa chừng.

Để công việc bớt đi phần rắc rối, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân có thể tác oai tác quái bất cứ lúc nào. Hãy luôn kiên định với mục tiêu của mình, chớ nên dễ dàng tin theo lời rủ rê bùi tai của người khác. Trong quá trình hợp tác, bạn cũng cần tìm hiểu rõ đối tác của mình.

Trong tình yêu Tuổi Dậu cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày mai. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Để công việc bớt đi phần rắc rối, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo