Cuối ngày mai 1/10: 3 con giáp may mắn được CÁT THẦN ghé thăm, vận trình sung túc, sự nghiệp thăng tiến, thu nhập lên hương, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải ngước nhìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 1/10/2022, sự tự do dường như đến đầy bất ngờ với tuổi Dần trong ngày cát thần ghé thăm. Đây chính là lúc để con giáp này khám phá, trải nghiệm những chân trời trong đời sống của mình. Đừng để đôi chân bản mệnh trở nên bị bó buộc vì bất cứ lý do nào.

Hỏa sinh Thổ cho thấy nửa kia của bạn luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn nên tâm sự với người ấy chứ đừng giấu trong lòng, bởi cho dù người ấy không thể giúp đỡ bạn thì bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Cục diện tam hợp ngày mai còn mang tới những thay đổi thực sự cho tuổi Dần trong một mối quan hệ gần gũi, thân thiết nào đó. Có thể là chuyện tình cảm đôi lứa chuyển biến rất tích cực. Hãy sẵn sàng để đón nhận chúng cho tương lai tốt đẹp hơn.

Cục diện tam hợp ngày mai còn mang tới những thay đổi thực sự cho tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 1/10/2022 người tuổi Thìn được Thực Thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tuổi Thìn cơ hội cải thiện tài chính hiện tại nếu không cũng là sự lạc quan cần thiết để bản mệnh có thêm động lực để tìm các cơ hội gia tăng thu nhập cho bản thân.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tuổi Thìn cơ hội cải thiện tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dưới sự nâng đỡ của Thiên Ấn, người tuổi Sửu làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ... nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình, giúp đơn vị phát triển nhanh chóng.

Tài tinh nâng đỡ để tuổi Sửu có cơ hội cải thiện tài chính trong ngày mai. Nếu có thể con giáp này nên thanh toán hết mọi nợ nần vì khi đó tâm lý được giải tỏa, khả năng kiếm tiến của bản mệnh cũng có cơ hội gia tăng.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất.

Tài tinh nâng đỡ để tuổi Sửu có cơ hội cải thiện tài chính trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo