Cuối ngày hôm nay 29/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường nhìn trước ngó sau, của cải hao mất, tài chính lao dốc, bản mệnh bị xui rủi bám lấy không buông

Ngày Mão Dậu Tương Xung, tuổi Dậu phải chịu nhiều áp lực trong công việc cũng bởi không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp và cấp trên. Cảm giác lạc lõng giữa tập thể chẳng hề dễ chịu. Bạn thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán nản với công việc hiện tại. Hãy suy nghĩ thật kĩ nếu có ý định nghỉ hoặc thay đổi công việc trong thời gian tới.

Tử vi hôm nay cũng nhắc nhở Tuổi Dậu rằng nên tránh xa những cuộc tranh cãi, xung đột bởi dù con giáp này có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì cơ hội chiến thắng cũng sẽ không cao. Để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, đừng nên lo lắng quá nhiều mà hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên theo quy luật vốn có của nó.

Kim khắc Mộc, đường tình duyên gặp nhiều trở ngại, khúc mắc. Nếu đã có đôi hay đã lập gia đình, bạn nên tìm cách cân đối giữa thời gian dành cho công việc và cuộc sống riêng tư để tránh bị cuốn theo những mối lo toan đó mà dần xa cách với những người mình yêu thương.

Tử vi hôm nay cũng nhắc nhở Tuổi Dậu rằng nên tránh xa những cuộc tranh cãi, xung đột - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Thứ Bảy 29/10/2022 này cho thấy, Tuổi Mão cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Mão nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Mộc khắc Thổ, người độc thân thường có thái độ trốn tránh không muốn tham gia những buổi mai mối của bạn bè, người thân, hoặc nếu có đi thì bạn cũng chỉ đi cho có. Dường như bản mệnh chưa có ý định xây dựng mối quan hệ với bất cứ ai.

Mộc khắc Thổ, người độc thân thường có thái độ trốn tránh không muốn tham gia những buổi mai mối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Sửu và nửa kia của mình không được yên bình. Bạn thường đề cao quan điểm cá nhân và không chịu nghe lời người ấy nói. Chính vì vậy mà đối phương không tránh khỏi nóng nảy, chiến tranh lạnh với bạn.

Trước khi oán trách nửa kia của mình, bản mệnh cũng cần phải xem lại bản thân, xem cách cư xử của mình đã thực sự đúng đắn, chuẩn mực chưa. Hãy thay đổi thói xấu của bản thân trước khi yêu cầu người khác phải làm cái này cái khác.

Mộc khắc Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Sửu và nửa kia của mình không được yên bình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo