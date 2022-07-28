Cuối ngày hôm nay 28/7: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tiền hao của mất, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui

Những dấu hiệu chiêm tinh học của phương Đông cho thấy vào ngày Thứ Năm 28/07/2022 này, Tuổi Ngọ cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung.

Về phương diện tình cảm của tuổi Ngọ hôm nay không được tốt đẹp cho lắm, nguyên do là vì con giáp này và nửa kia đều đặt cái tôi cá nhân của mình quá cao, dù muốn lại gần nhau nhưng lại liên tiếp làm tổn thương đối phương. Đôi bên nên xem xét lại cách thể hiện tình cảm của mình để cả hai không phải chịu đau khổ.

Điều quan trọng là Tuổi Ngọ cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt những sự cố bất ngờ này, nếu thật sự cần thiết hãy đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ có những lời khuyên chân thành và hữu ích giúp Tuổi Ngọ có thêm các phương án để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại nhất có thể.

Về phương diện tình cảm của tuổi Ngọ hôm nay không được tốt đẹp cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Đừng lơ là trong công việc, hãy luôn cẩn thận trong từng đường đi nước bước, không hành xử theo cảm tính.

Đặc biệt, chớ nên để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối khó giải quyết hơn. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, bởi bạn là con giáp được thần phật che chở, mọi khó khăn rồi sẽ qua.

Đáng tiếc, Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Hãy trò chuyện với nhau trước khi đưa ra những lời phán xét.

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay sự nghiệp của bạn có trục trặc, không nên gây hấn với cấp trên. Tốt hơn hết, chúng ta nên tìm cách để hòa đồng hơn với đồng nghiệp và cấp trên.

Tử vi ngày hôm nay khuyên bạn không nên chi tiêu quá nhiều. Hôm nay bạn không được thoải mái lắm về tình hình tài chính.Bên cạnh đó, nếu như có các cơ hội làm ăn thì nên cẩn thận suy xét, cẩn thận rơi vào bẫy mà thiệt hại đến mình.

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Hãy lắng nghe đối phương giải thích trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo