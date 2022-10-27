Cuối ngày hôm nay 27/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, rắc rối bám lấy bản mệnh không buông

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 15:25

Cuối ngày hôm nay 27/10, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 5 ngày 27/10/2022 hôm nay, tuổi Ngọ sẽ khó có thể giải quyết mọi công việc một cách hiệu quả vì thiếu sự tập trung. Nếu con giáp này có một quyết định quan trọng nào đó cần phải đưa ra thì hãy chờ một thời điểm thích hợp hơn.

Ngoài ra hôm nay, ngũ hành xung khắc khiến việc giao tiếp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, con giáp này nên để ý nhiều hơn trong việc truyền tải thông tin mới có thể suôn sẻ. Hãy chắc chắn rằng mọi người nắm rõ vấn đề với cách giải thích đơn giản của bản mệnh.

Kim khắc Mộc gây ra những nỗi buồn tình cảm cho con giáp này. Người độc thân vẫn chưa thể gặp được người ưng ý. Bạn cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm người đồng điệu và thực sự phù hợp với mình, chẳng thể vội vàng hay ép buộc bản thân khi cảm xúc chưa tới được.

Cuối ngày hôm nay 27/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, rắc rối bám lấy bản mệnh không buông - Ảnh 1
Kim khắc Mộc gây ra những nỗi buồn tình cảm cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tương Xung xuất hiện trong tử vi thứ 5 này của người tuổi Mùi báo hiệu tuổi này dễ vướng phải những bất hòa, tranh cãi trong các mối quan hệ. Ở nơi làm việc thì đồng nghiệp không hiểu ý nhau dẫn đến khắc khẩu; ở nhà thì vợ chồng, anh em lời qua tiếng lại với nhau làm ảnh hưởng hòa khí gia đình.

Thiên Quan còn cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân mà người tuổi Mùi không thể ngờ tới. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ thái độ làm việc chểnh mảng, thiếu tập trung của bản mệnh nên để xảy ra những sai sót không đáng có. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân trước khi đổ trách nhiệm cho người khác.

Trong phương diện tình cảm, Hỏa Kim xung khắc khiến mối quan hệ của các cặp đôi dễ bị căng thẳng, mâu thuẫn chỉ vì một vấn đề nhỏ. Hãy tôn trọng ý kiến của đối phương, chỉ khi đó con giáp này mới có cách hành xử phù hợp thì mới bớt tranh cãi vô lý với một nửa của mình.

Cuối ngày hôm nay 27/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, rắc rối bám lấy bản mệnh không buông - Ảnh 2
Thiên Quan còn cảnh báo nguy cơ đụng độ tiểu nhân mà người tuổi Mùi không thể ngờ tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cục diện tương hại khiến vận trình của tuổi Thìn có phần trắc trở, khó khăn, phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày. Khi đưa ra quyết định, bản mệnh thường khó nhận được sự ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Những chuyện không như ý có thể xuất phát từ chính bạn bè hoặc người thân của con giáp này. Tuy nhiên, dù tuổi Thìn cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng nên hạn chế những hành động thiếu suy nghĩ, khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng, thậm chí là gây rạn nứt.

Trong chuyện tình cảm, có lẽ tuổi Thìn cũng nên chậm lại, tránh nhanh mà vội, lựa chọn những bước đi không tốt khiến tình cảm khó được đà thuận lợi. Thay vào đó, bạn nên thể hiện tình yêu chân thành cũng như sự quan tâm, chăm sóc của mình với đối phương để tạo được sự tin tưởng. Bạn nên học cách lắng nghe và tôn trọng quyền góp ý của tất cả mọi người.

Cuối ngày hôm nay 27/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính bất ổn, rắc rối bám lấy bản mệnh không buông - Ảnh 3
Cục diện tương hại khiến vận trình của tuổi Thìn có phần trắc trở, khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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