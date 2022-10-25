Cuối ngày hôm nay 25/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận trước sau kẻo họa rơi xuống đầu, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, tài chính lao dốc, tình duyên bất ổn

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 15:25

Cuối ngày hôm nay, 25/10, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận trước sau, họa rơi xuống đầu, kẻ tiểu nhân hãm hại, tình - tiền lao dốc.

Tuổi Thìn

Thương Quan thực sự là lời cảnh báo mà tuổi Thìn không được chủ quan. Có khi, bản mệnh nên suy nghĩ về việc cần phải xin lỗi vì đã làm tổn thương ai đó, dù bạn không cố ý, điều này đơn giản để cho thấy rằng mình tôn trọng mối quan hệ hiện tại chứ không phải ở việc ai đúng, ai sai.

Bản mệnh nên nhớ, bản thân đôi lúc cần nhún nhường một chút là điều cần thiết dù là trong mối quan hệ công việc hay cuộc sống. Lúc đó, chính bạn là người làm chủ tình huống để giúp mọi việc trở nên khá hơn rồi đấy. Thành quả sau đó chắc chắn sẽ làm chính bạn phải ngạc nhiên.

Bên cạnh đó, sức khỏe của Thìn còn có dấu hiệu sa sút khá rõ. Con giáp này nên xem lại chế độ làm việc và nghỉ ngơi của mình để cải thiện tình trạng hiện tại. Có những thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy hại cho cơ thể bản mệnh.

Cuối ngày hôm nay 25/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận trước sau kẻo họa rơi xuống đầu, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, tài chính lao dốc, tình duyên bất ổn - Ảnh 1
Bản mệnh nên nhớ, bản thân đôi lúc cần nhún nhường một chút là điều cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Lục Xung dự báo trong ngày, người tuổi Tỵ có thể bực mình vì không nhận được lời cảm ơn cho những nỗ lực, cố gắng của mình thời gian qua, nhưng đừng nản lòng, phần thưởng sẽ đến với bạn, sớm thôi.

Tâm trạng của bản mệnh có đôi lúc bất an nhưng lý do chủ yếu là vì sức khỏe không được tốt, cơ thể không được ổn định mà thôi. Lúc này bạn nên hoàn thành xong công việc sớm để có thời gian nghỉ ngơi, nhất là những ai đang ốm bệnh.

Nhưng con giáp này lại khá đau đầu khi chưa thể tìm được bí quyết để duy trì mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Dù thời gian bản mệnh đã có nỗ lực và cố gắng nhất định, nhưng kết quả vẫn chưa đi đến đâu khi mọi thứ đều chỉ xuất phát từ một phía.

Cuối ngày hôm nay 25/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận trước sau kẻo họa rơi xuống đầu, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, tài chính lao dốc, tình duyên bất ổn - Ảnh 2
Tâm trạng của bản mệnh có đôi lúc bất an nhưng lý do chủ yếu là vì sức khỏe không được tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành xung khắc xuất hiện hôm nay khuyên bản mệnh nên để ý tới cảm giác của người khác, tránh cố chấp, có thể bạn hứng thú với một hoạt động nào đó nhưng người ấy không như bạn. Đừng gượng ép người khác nếu họ không thoải mái, bạn sẽ chỉ làm mất thời gian của mình thôi.

Trên phương diện tình cảm cũng xuất hiện các vết nứt trong mối quan hệ đôi lứa. Tình yêu cần sự chia sẻ từ cả hai phía, con giáp này nên lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ nói đến quan điểm cá nhân của mình. Hãy thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của đối phương.

Cuối ngày hôm nay 25/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận trước sau kẻo họa rơi xuống đầu, kẻ tiểu nhân trong bóng tối hãm hại, tài chính lao dốc, tình duyên bất ổn - Ảnh 3
Ngũ hành xung khắc xuất hiện hôm nay khuyên bản mệnh nên để ý tới cảm giác của người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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