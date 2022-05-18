Cuối ngày hôm nay 18/5: TAM HỢP trợ mệnh, QUÝ NHÂN bám gót, những con giáp này mở cửa đón hỷ sự, tiền tài chảy ào ào vào túi, chỉ sợ tiêu xài không hết, phút chốc thành đại gia

Tử vi ngày mới dự đoán, công việc của người tuổi Mão diễn ra tương đối dễ dàng. Mọi việc làm của Mão khá suôn sẻ, đúng với những dự định kế hoạch đã đặt ra trước đó nên bản mệnh có thể yên tâm mà làm việc trong ngày 18/5. Mệnh chủ cần tỉnh táo hơn trong công việc, đừng để lúc nào đồng nghiệp cũng phải e dè.

Tình cảm: Hôm nay là một ngày thứ 4 tràn ngập hứng khởi niềm vui liên quan tới tình cảm. Bạn sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào trong ngày này, nếu bạn có tình cảm với ai hãy chủ động tỏ tình xem sao.

Vận tài lộc may mắn. Con giáp này nhờ Thực Thần “gõ cửa” mà các khoản thu liên tục tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 18/5 công việc của người tuổi Thìn diễn ra thuận lợi nhờ Chính Quan chiếu mệnh. Nếu đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để Thìn thực hiện dự định này và còn là cơ hội tốt dành cho bản mệnh đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn.

Hôm nay Chính Ấn đưa tới rất tốt cho sự nghiệp của bạn. Bạn đừng chần chừ, hãy tin rằng việc học tập hay mở rộng kỹ năng trong thời điểm này cũng giúp bạn có nhiều góc nhìn mới lạ để giải quyết các vấn đề hiện tại trong công việc.

Tài lộc: Vận tài lộc khởi sắc. Con giáp này có thể thu về khoản thu nhập rủng rỉnh nếu thực hiện các kế hoạch đầu tư, hợp tác vào ngày này.

Tình cảm tươi đẹp. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi này và “nửa kia” ngày càng khăng khít sau khi giải quyết những mâu thuẫn trước đó, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian tới. Người độc thân tìm đến được “bến đỗ” đời mình.

Tình cảm tươi đẹp. Mối quan hệ tình cảm của người tuổi này và “nửa kia” ngày càng khăng khít - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay, công việc của tuổi Dậu vào ngày 18/5 diễn ra hanh thông, may mắn. Những nỗ lực của Dậu trong thời gian vừa qua, nay cấp trên ghi nhận và đánh rất cao. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên lơ là nếu muốn mọi việc làm đều ổn thỏa trong ngày này. Nhờ tính khéo léo biết “đối nhân xử thế”, Dậu rất được bạn bè và đồng nghiệp yêu quý. Vì vậy, mỗi khi bản mệnh gặp khó khăn đều có người sẵn lòng giúp đỡ hết mình.

Tài lộc: Đường tài vận có điểm sáng. Con giáp này ngoài việc chi trả cho nhu cầu cá nhân thì bản mệnh không quá lo lắng về vấn đề này, có thể tiết kiệm một khoản kha khá.

Con giáp này nhờ sự che chở của Thiên Tài mà đường tài vận khá hanh thông, do đó nếu có cơ hội làm ăn nào đó thì đừng bỏ lỡ.

Tình cảm: Phương diện tình cảm tốt đẹp. Người tuổi này không cần tốn thời gian để tìm người “tâm đầu ý hợp” với mình nhờ Ngũ Hành tương sinh trợ giúp.

Hôm nay, công việc của tuổi Dậu vào ngày 18/5 diễn ra hanh thông, may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo