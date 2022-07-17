Cuối ngày hôm nay 17/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp vận trình kém hanh thông, làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, thu nhập xuống dốc, đường tình gặp chuyện không vui

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 17/7/2022 hôm nay, tuổi Ngọ chịu nhiều tác động tiêu cực, điềm báo tiểu nhân gây hại khá rõ. Bản mệnh cần thận trọng, họa từ miệng mà ra, vì thế, đừng vì một lời nói bất cẩn mà khiến bản thân gặp khó khăn trong việc gắn kết những mối quan hệ quan trọng..

Tuổi Ngọ được cục diện Mộc khắc Thổ nhắc nhở rằng chuyện tình yêu đâu phải trò đùa, đừng cợt nhả, thích thì đến không thích thì đi. Dù bản mệnh có nhiều người theo đuổi nhưng đừng vì thể mà kén chọn. Dù được bạn bè tôn trọng nhưng cũng đừng to tiếng, cáu gắt với họ.

Ngày mới này việc hợp tác làm ăn, kinh doanh của tuổi Ngọ cũng có thể gặp một vài trục trặc nhất định. Đôi bên có thể không hiểu ý nhau dẫn đến những khúc mắc trong quá trình hợp tác. Một khi lòng tin bị lung lay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn chung của cả hai.

Tuổi Ngọ được cục diện Mộc khắc Thổ nhắc nhở rằng chuyện tình yêu đâu phải trò đùa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi cẩn thận coi chừng mất chức, nghỉ học giữa chừng, bị cướp công, cướp việc do có Thương Quan chiếu mệnh. Ở nhà nằm không cũng dính xui xẻo, suốt ngày phải để ý đến công việc khiến bạn cực kỳ áp lực và bực bội.

Cục diện Thổ khắc Thủy cho biết tuổi này dễ gặp kẻ vô duyên, luôn lấy lý do để bao biện cho sai lầm của mình. Bạn bè có vài người chơi bời không thật lòng. Bởi không bao giờ sợ mất mối quan hệ này, nên họ không cảm thấy cần trân trọng.

Vận xui còn đeo bám khiến chuyện tình cảm bất ổn. Có lẽ vì con giáp này đang tập trung cho sự nghiệp nên hai người ít có khoảng thời gian riêng dành cho nhau, từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn bền chặt như trước, rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân.

Vận xui còn đeo bám khiến chuyện tình cảm bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng Chủ nhật ngày 17/7/2022 hôm nay, tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều trục trặc trong công việc. Kế hoạch đi trật dự tính khiến con giáp này loay hoay tìm nguyên nhân. Điều bản mệnh nên làm lúc này là hãy giữ sự tỉnh táo, không nóng giận vì những khó khăn đang mắc phải.

Con giáp này không nên cảm thấy quá bi quan, hãy lấy lại tinh thần và ý chí mạnh mẽ. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa nên ngoài việc lao đầu vào vấn đề, hãy bình tâm, lùi ra xa để sáng suốt nhận rõ bản chất, tìm ra hướng đi đúng.

Tình cảm của các cặp đôi cũng có vẻ hơi nguội lạnh trong thời gian này. Có lẽ hai người cần tìm cách hâm nóng mối quan hệ, chuyện trò nhiều hơn để thắp lại ngọn lửa tình yêu đang có dấu hiệu tàn lụi.

Con giáp này không nên cảm thấy quá bi quan, hãy lấy lại tinh thần và ý chí mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo