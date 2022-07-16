Đúng giờ Tý ngày mai 17/7: THỰC THẦN soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp phúc phần vô biên, ngập tràn may mắn, làm việc gì cũng hanh thông, mở cửa đón tài lộc, tiền tài tới tay, đào hoa thắm đượm

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 10:32

Tử vi dự đoán đúng giờ Tý ngày mai 17/7, 3 con giáp phúc phần vô biên, vạn sự hanh thông, tiền tài tới tay, bản mệnh ngập tràn may mắn.

Tuổi Sửu

Trong ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra đúng như mình mong muốn. Người tuổi này có thể hoàn thành mọi kế hoạch đặt ra đúng tiến độ do có tinh thần làm việc sảng khoái, tràn đầy năng lượng trong ngày này. Đồng thời, sự chăm chỉ và ý chí cầu tiến trong công việc giúp bản mệnh có được vị trí ai cũng mơ ước. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Bạn và người ấy hiện đang yêu xa vì tính chất công việc. Nhưng không vì thế mà cả hai lại “xa mặt cách lòng, thay vào đó, hai người luôn dành tình cảm chân thành và sự tin tưởng lẫn nhau. 

Tài vận ngày mai không tệ. Bạn siêng năng và có trách nhiệm với công việc của mình, vì vậy mọi thứ Sửu làm sẽ được mọi người nhìn nhận và có thể nhận được rất nhiều phần thưởng.

Đúng giờ Tý ngày mai 17/7: THỰC THẦN soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp phúc phần vô biên, ngập tràn may mắn, làm việc gì cũng hanh thông, mở cửa đón tài lộc, tiền tài tới tay, đào hoa thắm đượm - Ảnh 1
Trong ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra đúng như mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra như ý. Người tuổi này có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao nhờ vào năng lực của chính bản thân mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Con giáp này duy trì được nguồn tích lũy vững vàng nên phương diện tài chính không quá biến động. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân bắt đầu chăm chút đến vẻ bề ngoài của mình hơn vì bạn hiện đang để mắt tới một ai đó. 

Đúng giờ Tý ngày mai 17/7: THỰC THẦN soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp phúc phần vô biên, ngập tràn may mắn, làm việc gì cũng hanh thông, mở cửa đón tài lộc, tiền tài tới tay, đào hoa thắm đượm - Ảnh 2
Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Ấn sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Dần trong ngày CN này. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Hổ đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Không lạ gì khi trong ngày hôm nay bạn được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình đi nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ổn định. Người đã kết hôn hiện đang cảm thấy hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình. 

Đúng giờ Tý ngày mai 17/7: THỰC THẦN soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp phúc phần vô biên, ngập tràn may mắn, làm việc gì cũng hanh thông, mở cửa đón tài lộc, tiền tài tới tay, đào hoa thắm đượm - Ảnh 3
Hầu hết các kế hoạch, dự định của những chú Hổ đều diễn ra suôn sẻ trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT TINH dự báo đúng 18h08p 16/7: 3 con giáp ra ngõ gặp THẦN TÀI, vàng bạc ngập lối, phú quý ngút ngàn, tài lộc nhiều vô kể, bản mệnh nửa đời sau sống trong nhung lụa an khang

CÁT TINH dự báo đúng 18h08p 16/7: 3 con giáp ra ngõ gặp THẦN TÀI, vàng bạc ngập lối, phú quý ngút ngàn, tài lộc nhiều vô kể, bản mệnh nửa đời sau sống trong nhung lụa an khang

Cát tinh dự đoán đúng 18h08 hôm nay, 3 con giáp ra ngõ gặp thần tài, vàng bạc ngập lối, phú quý tá lả, bản mệnh sung túc an khang.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới