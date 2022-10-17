Cuối ngày hôm nay 17/10: CHIÊM TINH cảnh báo, 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp , thứ Hai ngày 17/10/2022 Dần Tỵ tương hại, tuổi Dần đối mặt với nhiều khó khăn. Những chuyện rắc rối từ đâu ập tới khiến con giáp này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tâm trạng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Bản mệnh nhận ra người mình từng giúp đỡ không những không trân trọng mà còn quay lưng với mình.

Về phương diện tình cảm, con giáp này còn độc thân chẳng thể cứ mãi lo sợ như thế rồi chẳng dám chấp nhận ai. Hãy tự tin và đối diện và đón nhận tình yêu đang đến với mình. Tình cảm gia đình càng ngày càng gắn kết mạnh mẽ hơn. Đôi bên hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau.

Thậm chí có những thứ tuổi Dần vất vả xây dựng, nhận được không ít thành tựu nhưng chỉ một lỗi sai nhỏ đã bị phủ nhận. Vốn là người thông minh, hoạt bát nhưng lúc này bản mệnh chỉ muốn trốn tránh mọi thứ. Con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sẽ thấy dễ chịu hơn.

Dần Tỵ tương hại, tuổi Dần đối mặt với nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 17/10/2022, tuổi Mùi nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Nếu chán nản vì chỉ làm một việc lặp đi lặp lại hoặc cảm thấy đang quá tải và không được trả công xứng đáng thì hãy xem lại mình chứ đừng để sự khó chịu mà gây ra những hành động sai lầm.

Con giáp này đã dần quen và thích nghi với những nhận xét tiêu cực về mình. Bản mệnh nhận ra rằng, nếu cứ bảo vệ quan điểm của mình theo hướng tiêu cực thì có lẽ tuổi Mùi sẽ chẳng nhận được lời khuyên chân thành từ bất cứ ai vì mỗi lời khuyên là một bài học quý giá.

Hỏa vượng lại khiến cho tâm tính của bản mệnh có nhiều thay đổi. Người tuổi Mùi dễ nổi nóng, cáu kỉnh vì những chuyện không cần thiết, tự trách mình rồi sau đó lại lặp lại lỗi lầm tương tự.

Hỏa vượng lại khiến cho tâm tính của bản mệnh có nhiều thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 17/10/2022, tuổi Tý đôi lúc quá cố chấp, cứng nhắc nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này bị tiểu nhân mỉa mai nhưng đừng vì thế mà để cho họ có cơ hội hạ bệ. Hãy cứ tập trung vào mục tiêu của mình, chứng tỏ bằng năng lực chứ không cần thiết đấu đá bằng lời nói.

Nếu bản mệnh làm việc không theo kế hoạch ban đầu hay vi phạm một vài lỗi nhỏ thì việc nghe những lời chỉ trích của cấp trên là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu việc này cứ lặp đi lặp lại thì tuổi Tý cần phải xem lại bản thân, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kì ai.

Tý đôi lúc quá cố chấp, cứng nhắc nên dễ làm mất lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo