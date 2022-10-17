Cuối ngày hôm nay 17/10: CHIÊM TINH cảnh báo, 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 07:23

Cuối ngày hôm nay, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng trắc trở trăm bề, xui rủi bám lấy bản mệnh, tình duyên không suôn sẻ.

Tuổi Dần

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Hai ngày 17/10/2022 Dần Tỵ tương hại, tuổi Dần đối mặt với nhiều khó khăn. Những chuyện rắc rối từ đâu ập tới khiến con giáp này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tâm trạng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Bản mệnh nhận ra người mình từng giúp đỡ không những không trân trọng mà còn quay lưng với mình.

Thậm chí có những thứ tuổi Dần vất vả xây dựng, nhận được không ít thành tựu nhưng chỉ một lỗi sai nhỏ đã bị phủ nhận. Vốn là người thông minh, hoạt bát nhưng lúc này bản mệnh chỉ muốn trốn tránh mọi thứ. Con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sẽ thấy dễ chịu hơn.

Về phương diện tình cảm, con giáp này còn độc thân chẳng thể cứ mãi lo sợ như thế rồi chẳng dám chấp nhận ai. Hãy tự tin và đối diện và đón nhận tình yêu đang đến với mình. Tình cảm gia đình càng ngày càng gắn kết mạnh mẽ hơn. Đôi bên hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau.

Cuối ngày hôm nay 17/10: CHIÊM TINH cảnh báo, 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Dần Tỵ tương hại, tuổi Dần đối mặt với nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 17/10/2022, tuổi Mùi nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Nếu chán nản vì chỉ làm một việc lặp đi lặp lại hoặc cảm thấy đang quá tải và không được trả công xứng đáng thì hãy xem lại mình chứ đừng để sự khó chịu mà gây ra những hành động sai lầm.

Con giáp này đã dần quen và thích nghi với những nhận xét tiêu cực về mình. Bản mệnh nhận ra rằng, nếu cứ bảo vệ quan điểm của mình theo hướng tiêu cực thì có lẽ tuổi Mùi sẽ chẳng nhận được lời khuyên chân thành từ bất cứ ai vì mỗi lời khuyên là một bài học quý giá.

Hỏa vượng lại khiến cho tâm tính của bản mệnh có nhiều thay đổi. Người tuổi Mùi dễ nổi nóng, cáu kỉnh vì những chuyện không cần thiết, tự trách mình rồi sau đó lại lặp lại lỗi lầm tương tự.

Cuối ngày hôm nay 17/10: CHIÊM TINH cảnh báo, 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Hỏa vượng lại khiến cho tâm tính của bản mệnh có nhiều thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 17/10/2022, tuổi Tý đôi lúc quá cố chấp, cứng nhắc nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này bị tiểu nhân mỉa mai nhưng đừng vì thế mà để cho họ có cơ hội hạ bệ. Hãy cứ tập trung vào mục tiêu của mình, chứng tỏ bằng năng lực chứ không cần thiết đấu đá bằng lời nói.

Nếu bản mệnh làm việc không theo kế hoạch ban đầu hay vi phạm một vài lỗi nhỏ thì việc nghe những lời chỉ trích của cấp trên là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu việc này cứ lặp đi lặp lại thì tuổi Tý cần phải xem lại bản thân, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kì ai.

Cuối ngày hôm nay 17/10: CHIÊM TINH cảnh báo, 3 con giáp này làm việc gì cũng khó khăn trắc trở, vận trình kém may mắn, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Tý đôi lúc quá cố chấp, cứng nhắc nên dễ làm mất lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay, 15/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này tiền tài vô như nước, vàng chất đầy két, lộc lá tá lả, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, cuối năm sắm nhà mua xế hộp tiền tỉ

Qua đêm nay, 15/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này tiền tài vô như nước, vàng chất đầy két, lộc lá tá lả, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, cuối năm sắm nhà mua xế hộp tiền tỉ

Qua đêm nay, 3 con giáp này tiền tài vô như nước, vàng chất đầy két, lộc lá tá lả, cát khí vây quanh, bản mệnh chỉ gặp chuyện may mắn, tình duyên cũng nhiều bước tiến triển.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 57 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ