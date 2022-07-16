Cuối ngày hôm nay 16/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau kẻo tiền hao của mất, kẻ trong bóng tối gáng đường công danh, thu nhập bất ổn, bản mệnh bất an

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 16/7/2022 hôm nay, tuổi Dần có một ngày khá bận rộn khi quá nhiều những công việc bất ngờ, những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi phải tập trung xử lý. Con giáp này cần bình tĩnh nhìn nhận mọi việc trước khi bắt tay vào giải quyết.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bản mệnh cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên dễ dàng tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Ngoài ra, có lẽ tuổi Dần sẽ phải chủ động thay vì nhờ cậy sự hỗ trợ của bất cứ ai, bởi vì điều đó khá khó khăn. Tử vi khuyên con giáp này hôm nay đi đâu nên ưu tiên hướng xuất hành hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần, hướng Đông Nam để gặp Tài thần, hạn chế hướng hướng Đông Nam, nơi Hắc thần án ngữ.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong thứ Bảy tuần này có nguy cơ bị trì trệ, có thể là do con giáp này chần chừ, lừng khừng trong việc đưa ra các quyết định. Điều này khiến cho Tỵ không có được cơ hội phất tài lớn. Tử vi khuyên Tỵ cần tập trung và làm việc có hiệu quả hơn trong ngày hôm nay. Đừng để ý đến những chuyện không đáng ở bên ngoài.

Thổ khí vượng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh, vì thế hôm nay cố gắng giữ gìn, nên ngủ đủ giấc thì bạn mới nhanh hồi sức. Ngoài ra, thời tiết mùa Hè nóng bức nên cố gắng uống nhiều nước, nếu có thể nên mang theo nước ở bên mình.

Thổ khí vượng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ nên thận trọng bởi có điềm họa tiểu nhân quấy phá trong ngày. Bản mệnh ở ngoài sáng khi những người xấu thì lại ở trong bóng tối, luôn rình rập, chờ đợi sơ hở để hãm hại, chỉ chờ sơ hở là ra tay. Chính vì thế con giáp này không nên lơ là trong công việc hoặc lười biếng vì môi trương cạnh tranh xung quanh vô cùng căng thẳng, gay gắt.

Bản mệnh nên tự tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cảnh giác nhưng cũng không cần phải quá để tâm tới những kẻ tiểu nhân, cứ cố gắng làm tốt công việc của mình là được. Bởi dù họ có bày bao nhiêu mưu kế đi chăng nữa thì năng lực của bạn cũng không thể mất đi. Cuộc sống vốn công bằng, công sức mà bạn bỏ ra cũng sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi.

Ngọ nên thận trọng bởi có điềm họa tiểu nhân quấy phá trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo