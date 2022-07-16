Cuối ngày hôm nay 16/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau kẻo tiền hao của mất, kẻ trong bóng tối gáng đường công danh, thu nhập bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 04:25

Chiêm tinh báo mệnh, cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau, kẻ trong bóng tối hãm hại, tài chính thâm hụt, bản mệnh bất ổn.

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 16/7/2022 hôm nay, tuổi Dần có một ngày khá bận rộn khi quá nhiều những công việc bất ngờ, những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh đòi hỏi phải tập trung xử lý. Con giáp này cần bình tĩnh nhìn nhận mọi việc trước khi bắt tay vào giải quyết.

Ngoài ra, có lẽ tuổi Dần sẽ phải chủ động thay vì nhờ cậy sự hỗ trợ của bất cứ ai, bởi vì điều đó khá khó khăn. Tử vi khuyên con giáp này hôm nay đi đâu nên ưu tiên hướng xuất hành hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần, hướng Đông Nam để gặp Tài thần, hạn chế hướng hướng Đông Nam, nơi Hắc thần án ngữ.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bản mệnh cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên dễ dàng tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Cuối ngày hôm nay 16/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau kẻo tiền hao của mất, kẻ trong bóng tối gáng đường công danh, thu nhập bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong thứ Bảy tuần này có nguy cơ bị trì trệ, có thể là do con giáp này chần chừ, lừng khừng trong việc đưa ra các quyết định. Điều này khiến cho Tỵ không có được cơ hội phất tài lớn. Tử vi khuyên Tỵ cần tập trung và làm việc có hiệu quả hơn trong ngày hôm nay. Đừng để ý đến những chuyện không đáng ở bên ngoài.

Thổ khí vượng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh, vì thế hôm nay cố gắng giữ gìn, nên ngủ đủ giấc thì bạn mới nhanh hồi sức. Ngoài ra, thời tiết mùa Hè nóng bức nên cố gắng uống nhiều nước, nếu có thể nên mang theo nước ở bên mình.

Cuối ngày hôm nay 16/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau kẻo tiền hao của mất, kẻ trong bóng tối gáng đường công danh, thu nhập bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Thổ khí vượng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ nên thận trọng bởi có điềm họa tiểu nhân quấy phá trong ngày. Bản mệnh ở ngoài sáng khi những người xấu thì lại ở trong bóng tối, luôn rình rập, chờ đợi sơ hở để hãm hại, chỉ chờ sơ hở là ra tay. Chính vì thế con giáp này không nên lơ là trong công việc hoặc lười biếng vì môi trương cạnh tranh xung quanh vô cùng căng thẳng, gay gắt.

Bản mệnh nên tự tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cảnh giác nhưng cũng không cần phải quá để tâm tới những kẻ tiểu nhân, cứ cố gắng làm tốt công việc của mình là được. Bởi dù họ có bày bao nhiêu mưu kế đi chăng nữa thì năng lực của bạn cũng không thể mất đi. Cuộc sống vốn công bằng, công sức mà bạn bỏ ra cũng sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi.

Cuối ngày hôm nay 16/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau kẻo tiền hao của mất, kẻ trong bóng tối gáng đường công danh, thu nhập bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Ngọ nên thận trọng bởi có điềm họa tiểu nhân quấy phá trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Nửa cuối tháng 7/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN dẫn đường, 3 con giáp công danh thành toại, tài khoản nhảy số ầm ầm, thăng quan tiến chức, vận trình thăng hoa, tình duyên thêm bền chặt

Nửa cuối tháng 7/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, QUÝ NHÂN dẫn đường, 3 con giáp công danh thành toại, tài khoản nhảy số ầm ầm, thăng quan tiến chức, vận trình thăng hoa, tình duyên thêm bền chặt

Nửa cuối tháng 7/2022 này, thực thần nâng đỡ, quý nhân soi đường, 3 con giáp công danh thành toại, tài khoản nhảy số, thu nhập ngùn ngụt tăng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026