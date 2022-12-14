Cuối ngày hôm nay (14/12), Tỷ kiên cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, gia đình lục đục nội bộ

Hôm nay, nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra cho sự nghiệp của Mùi. Nếu an phận thủ thường thì không sao nhưng hễ cứ tham công tiếc việc, cố tăng ca thì lại gặp rắc rối, dễ sai sót. Một ngày nhàm chán khiến tinh thần bản mệnh tụt dốc.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi có phần lạnh lùng, ích kỷ làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà. Tình cảm vợ chồng lâu năm hay nhạt phai, chính bản thân hai người thấy rằng nếu không thấy có sợi dây ràng buộc về tình cảm thì khả năng bị kẻ thứ ba xen vào là rất lớn.

Đường tài lộc không suôn sẻ như ý muốn, đi ra ngoài nên cẩn thận bảo vệ đồ đạc của mình. Bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chán nản với chuyện làm ăn, kiếm tiền ở thời điểm hiện tại, cuối năm rồi nhưng vẫn không thấy dư được đồng nào.

Hôm nay, nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra cho sự nghiệp của Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày thứ 4 cho biết có Chính Ấn chiếu mệnh khiến tuổi Tuất có phần trì trệ trong công việc, hiếm khi hoàn thành hết công việc ngay trong ngày. Bạn đi làm hay có tính châm chước, cả nể nên dễ hỏng việc, không được thông cảm. Tốt nhất là bạn nên làm việc độc lập, vận dụng trí óc của mình thì mới thành công được.

Đường tài lộc chịu nhiều áp lực do lâm Tương Hình. Tiền đổ về túi bạn chưa nhiều, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đừng tham quá hóa đổ bể. Tiền bạc cần có thêm sự giúp đỡ từ người khác thì mới nhanh phát triển được, đừng bảo thủ cho mình là đúng.

Trên phương diện tình cảm, người đang làm mẹ có thể chưa hiểu được tâm tư của con nên đôi khi có mâu thuẫn nhỏ. Nhiều người mải mê với công việc nên thời gian qua bỏ bê gia đình, đi sớm về muộn. Con giáp này được nhắc nhở làm gì cũng phải có điểm dừng, đừng đam mê quá.

Tử vi ngày thứ 4 cho biết có Chính Ấn chiếu mệnh khiến tuổi Tuất có phần trì trệ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 14/12/2022 hôm nay, tuổi Thìn có tâm hướng thiện nhưng do khá bảo thủ, cứng nhắc nên nếu làm lãnh đạo sẽ gặp bất lợi. Người làm công ăn lương không bận rộn nhưng những người làm chức cao sẽ phải chấn chỉnh lại cách làm việc của mình.

Vận trình tình cảm bị ảnh hưởng, anh em họ hàng có mâu thuẫn lục đục, tranh chấp do quyền lợi. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân của con giáp này. Bản mệnh nên chú ý đến mối quan hệ gia đình nhiều hơn, lấy sự ôn hòa làm cốt lõi, bình tĩnh giải quyết mọi việc, đừng động tay động chân.

Vận trình tình cảm bị ảnh hưởng, anh em họ hàng có mâu thuẫn lục đục - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo