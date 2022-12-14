Cuối ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp THỰC THẦN độ mệnh, tiền tài chất như núi, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết, đại gia điểm mặt gọi tên

Tử vi 12 con giáp cho thấy sự nghiệp tuổi Tý được Tam Hội hỗ trợ nên công việc suôn sẻ, nhiều người được quý nhân lớn tuổi giúp đỡ. Tuy không có nhiều biến động nhưng hy vọng những bạn phải đi làm trong ngày nghỉ luôn giữ được sự khiêm tốn, ham học hỏi thì người khác mới dang tay giúp đỡ bạn.

Đường tình cảm gặp Thực Thần cát tinh nên có nhiều tín hiệu tốt, những mâu thuẫn trong gia đình của Tý được giải quyết êm xuôi. Hội những người độc thân nhờ sự dịu dàng và biết đối nhân xử thế nên dễ được người khác phái quan tâm chăm sóc khiến bạn cảm thấy vui vẻ của bạn.

Tử vi 12 con giáp cho thấy sự nghiệp tuổi Tý được Tam Hội hỗ trợ nên công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra tương đối hanh thông. Đây chính là thời điểm mà người tuổi này nên tiến hành những kế hoạch mới, bởi khả năng cao là mọi việc sẽ đều được “thuận buồm xuôi gió”. Thậm chí là thành công cũng thu được khá dễ dàng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc duy trì ở mức tốt. Vốn là một người sống tiết kiệm, thực tế và không thích theo đuổi những điều ảo vọng nên con giáp này không cần quá lo lắng trong cách kiểm soát chi tiêu cá nhân.

Sức khỏe thì không có gì đáng lo vì bạn có ý thức rất cao trong việc giữ gìn cho bản thân. Tuy nhiên để đề phòng các bệnh vặt trong mùa lạnh thì bạn nên nhớ phải uống đủ nước, mặc đủ ấm.

Vận trình tài lộc duy trì ở mức tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày mới mặt sự nghiệp có Thiên Tài tinh chiếu mệnh thì có lợi cho những người đang làm thêm nghề tay trái, ham kinh doanh làm ăn kiếm thêm tiền. Bạn luôn hướng tới cục diện bình ổn và an nhàn nên sự nghiệp khó xuất hiện thăng trầm quá lớn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có tin vui. Đặc biệt là những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh đều tìm được mối quan hệ hợp tác có lợi nhuận cao. Riêng những người làm công ăn lương thì nguồn thu nhập vẫn duy trì đều đặn.

Ngày hôm nay tình yêu lứa đôi thuận lợi, các cặp đôi có thể bàn tính đến chuyện trăm năm trong thời gian tới đây. Đáng khen là Dậu biết cách đối xử với mọi người công bằng thoải mái nên gây dựng được những mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp.

Ngày mới mặt sự nghiệp có Thiên Tài tinh chiếu mệnh thì có lợi cho những người đang làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo