Cuối ngày hôm nay (10/9/2025), 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 10/09/2025 03:30

3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên khởi sắc và diễn ra khá tốt. Bản mệnh có nguồn thu cố định để đáp ứng cho những nhu cầu chi tiêu thiết yếu. Tuy nhiên, thời gian này không thật sự tích hợp để bản mệnh đầu tư vào một lĩnh vực mới vì sẽ có nhiều rủi ro.

Hơn thế nữa, vận tình duyên của con giáp may mắn này cũng suôn sẻ khi bạn gặp được người giống với hình mẫu lý tưởng của mình. Những cặp đôi sẽ có một ngày cuối tuần hạnh phúc bên nhau thời gian vừa qua cả hai đều khá bận rộn và thời gian gặp mặt nhau cũng ít dần.

Cuối ngày hôm nay (10/9/2025), 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay dự báo vận trình công việc của tuổi Thìn khá nhẹ nhàng. Bản mệnh được cát tinh nâng đỡ nên gặp phải khó khăn sẽ có cách để giải quyết nhanh chóng. Con giáp này tạo được ấn tượng tốt với đồng nghiệp, cấp trên và sự nghiệp ngày càng phát triển. Bạn nhận được khoản thưởng kha khá vì đã vượt chỉ tiêu đề ra. Một số bạn sẽ nhận được tin vui về những dự án đã đầu tư và không cần phải lo lắng về tiền bạc.

Vận trình tình duyên trầm lặng. Đây sẽ là ngày khá bình yên cho tuổi này khi dành thời gian cùng nhau nấu ăn và trò chuyện với gia đình. Điều này giúp bạn cả thấy bình yên hơn sau khi đối diện với quá nhiều áp lực trong công việc. 

Cuối ngày hôm nay (10/9/2025), 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ bình ổn. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý lắng nghe những góp ý của mọi người để giúp bản thân ngày càng hoàn thiện. Bạn cần hiểu rằng không ai trong chúng ta không mắc phải sai lầm, quan trọng là chịu nhìn nhận và chấp nhận những chỉ trích.

Vận trình tài lộc cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều lợi nhuận nếu đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh về ăn uống, phụ kiện, thời trang,... Tuy nhiên, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành thì đừng ngần ngại nhờ sự hỗ trợ của những người đi trước.

Cuối ngày hôm nay (10/9/2025), 3 con giáp 'rót lộc về tận tay', sự nghiệp tăng tiến 'bứt tốc như Rồng', ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

