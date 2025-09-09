Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 09/09/2025 15:41

3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của người tuổi Sửu phát triển và hanh thông. Bản mệnh thăng tiến khá nhanh trong công việc mà không nhờ đến sự hỗ trợ của người khác. Trong nhiều trường hợp, bạn được cấp trên trọng dụng do khả năng nắm bắt nhanh và biết họ muốn gì ngay khi không cần nói ra. Bạn nhận được những lời đề nghị hợp tác mới giúp cho công việc thêm phát triển. Tiền nhuận và hoa hồng từ các dự án cũng đủ để bạn đạt ngưỡng an tâm tài chính.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Hai bạn cố gắng dành cho nhau thời gian để bên cạnh đối phương. Người tuổi này biết cách cân bằng giữa công việc và những mối quan hệ nên mọi khía cạnh trong cuộc sống đều khá trọn vẹn.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 


Tuổi Dần

Vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông và thuận buồm xuôi gió. Thiên Ấn xuất hiện giúp cho bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng sự nỗ lực, kiên trì của bản thân, con giáp này gặt hái được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Bản mệnh duy trì được những nguồn thu cố định nên không có nhiều áp lực về tài chính.

Hơn nữa, vận tình duyên êm ấm và đón nhận nhiều tin vui. Cục diện Ngũ hành tương sinh giúp cả hai thêm gắn bó. Bạn và đối phương dành cho nhau nhiều sự quan tâm, yêu thương và là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong những lúc khó khăn.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ thuận buồm xuôi gió. Con giáp này hoàn thành tốt những nhiệm vụ của bản thân. Ngoài ra, bạn có khả năng ngoại giao khá tốt nên sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Con giáp này may mắn có được sự hậu thuẫn của cát khí nên có nhiều khoản thu về túi. Trong nhiều trường hợp, bản mệnh nhận được những lời mời cộng tác mới mang về tài chính vững chắc.

Vận trình tình duyên suôn sẻ. Bạn và người ấy dành cho nhau sự quan tâm và động viên tiến về phía trước. Hai bạn có sự đồng điệu trong tâm hồn, cách nghĩ và cách hành động nên mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang - Ảnh 3
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

