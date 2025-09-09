3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

Tâm linh - Tử vi 09/09/2025 09:15

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ và khởi sắc. Con giáp này nhờ làm việc chăm chỉ trong thời gian qua mà thu về khoản tiền khá tốt, do đó mà bản mệnh không cần phải tìm cách cải thiện nguồn thu nhập. Chính sự tinh ý giúp cho con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền trong giai đoạn tài chính rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu nhất. 

Ngoài ra, tình cảm cũng sẽ khả quan. Mối quan hệ vợ chồng của con giáp may mắn này và “nửa kia” được hâm nóng cảm xúc kịp thời sau những khó khăn trước đó. Cả hai hãy tiếp tục lắng nghe, đồng cảm lẫn nhau để tình cảm ngày càng khăng khít.

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

 

Người tuổi Hợi có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân của mình nhờ nắm bắt được cơ hội tốt trong quá trình làm việc. Từ đó, bản mệnh gặt hái không ít thành quả mang về cho mình. Tài lộc khởi sắc do thu về một khoản lợi nhuận lớn từ các hoạt động đầu tư hoặc hợp tác. Khi làm việc một mình, người tuổi này mới có thể đạt được hiệu quả cao và ngược lại. 

Vận trình tình cảm người đang trong giai đoạn tìm hiểu nên chú ý trong cách hành xử đối với người ấy để tránh nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có, người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình nhờ có Quý Nhân phù trợ.

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ “thuận buồm xuôi gió" vào suôn sẻ. Đường công danh rộng mở nếu người tuổi này tập trung vào các kế hoạch hiện tại. Hãy cố gắng hết mình thì sẽ sớm đạt được kết quả như mong đợi. Đây là thời điểm mà bạn làm việc gì cũng dễ gặp trở ngại, bế tắc, đừng dễ dàng bỏ cuộc mà hãy cứ kiên trì bám chắc rồi mọi chuyện sẽ qua.

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc có tin vui trong tuần này. Nếu hợp tác đầu tư thì con giáp này có thể thu về một khoản tiền khấm khá cho mình. Trường hợp làm công ăn lương thì tuổi này sẽ có được một số tiền thưởng tại thời điểm này. Chuyện tình cảm người đã kết hôn thì hạnh phúc và người độc thân có đào hoa vượng, có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình.

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ tới tấp dưới trời mưa

TP.HCM: Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ tới tấp dưới trời mưa

Đời sống 28 phút trước
Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 9/9/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh lập đỉnh mới, vàng trong nước lao dốc không phanh

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

3 con giáp xé nát vận xui, may mắn sà xuống đầu, song hỷ lâm môn, hưởng trọn vinh hoa phú quý sau ngày 9/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/9/2025, 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/9/2025, 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Thần Tài trao giải thưởng độc đắc 300 tỷ ngày 9/9/2025, 3 con giáp tiền tài bùng nổ ào ào, đổi đời đổi vận, hanh thông đủ đường

Thần Tài trao giải thưởng độc đắc 300 tỷ ngày 9/9/2025, 3 con giáp tiền tài bùng nổ ào ào, đổi đời đổi vận, hanh thông đủ đường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc

Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp ngủ dậy thành Tỷ Phú, tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp ngủ dậy thành Tỷ Phú, tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Ô tô mất lái lật trên đường cao tốc khiến 3 sinh viên tử vong, 8 người bị thương

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

Kẻ côn đồ tấn công chị dâu, đâm Thiếu tá công an tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

Mừng 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt từ ngày 10/9 đến ngày 15/9, tài khoản nhảy số liên tục, công danh sự nghiệp sáng chói, cửa trước đón Phúc

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/9/2025, 3 con giáp vận trình rực rỡ, Lộc Lá căng tràn, nhuận cát Phú Quý, sa lưới Thần Tài, tương lai vụt sáng thành Đại Gia

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/9/2025, 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/9/2025, 3 con giáp có hung tin, ngồi không cũng dính vận xui, đen cả tình lẫn tiền, cần cẩn trọng trong mọi việc

Thần Tài trao giải thưởng độc đắc 300 tỷ ngày 9/9/2025, 3 con giáp tiền tài bùng nổ ào ào, đổi đời đổi vận, hanh thông đủ đường

Thần Tài trao giải thưởng độc đắc 300 tỷ ngày 9/9/2025, 3 con giáp tiền tài bùng nổ ào ào, đổi đời đổi vận, hanh thông đủ đường

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp ngủ dậy thành Tỷ Phú, tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp ngủ dậy thành Tỷ Phú, tiền của đề huề, lộc tài vượng phát, thu nhập tăng ngùn ngụt, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ