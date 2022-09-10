Cuối ngày hôm nay 10/9: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự chờ trước ngõ, tiền tài trải đầy nhà, của cải dư dôi, bản mệnh đổi đời chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 19:25

Cuối ngày hôm nay 10/9, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự chờ trước ngõ, tiền tài trải đầy nhà, của cải trải đầy nhà, bản mệnh giàu nhất một vùng.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp hàng ngày, Chính Tài nâng bước, người tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Đường tình duyên khởi sắc càng khiến cho tinh thần của người tuổi Dậu tốt hơn. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, khẳng định mối quan hệ bền chặt.

Cuối ngày hôm nay 10/9: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự chờ trước ngõ, tiền tài trải đầy nhà, của cải dư dôi, bản mệnh đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Đường tình duyên khởi sắc càng khiến cho tinh thần của người tuổi Dậu tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Thực Thần phù trợ, người tuổi Tuất làm ăn khá thuận lợi. Người làm kinh doanh, buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đệm cho tương lai.

Có Tam Hợp cục hậu thẫu, đường tình duyên của tuổi Ngọ được dự báo vượng sắc, ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Con giáp này cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân không quá vội vàng mà vẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

Cuối ngày hôm nay 10/9: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự chờ trước ngõ, tiền tài trải đầy nhà, của cải dư dôi, bản mệnh đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Thực Thần phù trợ, người tuổi Ngọ làm ăn khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự xuất hiện của Thực Thần còn cho thấy hôm nay người tuổi này có một ngày may mắn về phương diện tài lộc. Bạn có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình bên cạnh nguồn thu từ công việc chính, mặc dù nó không quá nhiều là mấy nhưng cũng giúp bản mệnh giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Con đường thăng tiến của người tuổi Tuất cũng mở ra trong ngày, bạn đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai. Những lời tán thưởng đó cũng là động lực để con giáp này tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Cuối ngày hôm nay 10/9: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần có quà bất ngờ, hỷ sự chờ trước ngõ, tiền tài trải đầy nhà, của cải dư dôi, bản mệnh đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Con đường thăng tiến của người tuổi Tuất cũng mở ra trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08p hôm nay 10/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự suôn sẻ, như ý, tài lộc chảy đầy tay, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng 18h08p hôm nay 10/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự suôn sẻ, như ý, tài lộc chảy đầy tay, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng 18h08p hôm nay 10/9, 3 con giáp này vận trình cực kì suôn sẻ hanh thông, tài lộc trải đầy nhà, tình duyên thập phần vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân