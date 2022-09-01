Cuối ngày hôm nay 1/9: 3 con giáp này vận trình kém may mắn, tài lộc lao dốc, tiền của thâm hụt, gia đạo có chuyện không vui, vợ chồng dễ bất hoà

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Đừng nên "múa rìu qua mắt thợ" và tự đẩy mình vào tình huống khó xử nữa.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa có dấu hiệu khởi sắc. Vốn không phải là ngày may mắn của bạn trong chuyện tình cảm, nhất là người độc thân mãi vẫn chưa tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình.

Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên đốt cháy giai đoạn vì muốn thấy ngay kết quả. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể và cố gắng không ngừng.

Vận trình tình cảm chưa có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 1/9/2022 hôm nay, tuổi Thìn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng. Bản mệnh không nên đầu hàng số phận một cách quá nhanh chóng, để biến cố đánh gục mình. Hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại vừa trải qua.

Bên cạnh đó, con giáp này vốn là một người thông minh, hoạt bát và tài hoa, song đôi khi, chính vì vậy mà thành ra hiếu thắng hoặc tùy tiện, lúc nào cũng thích làm việc theo cảm hứng. Đừng để sự thiếu trách nhiệm của mình gây rắc rối cho mọi người xung quanh.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc, đồng thời học cách lắng nghe đối phương.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 1/9/2022 hôm nay, tuổi Tỵ có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Có thể những mối quan hệ bản mệnh xây dựng quá mức phức tạp, đây là thời điểm thích hợp để nhận ra người tốt kẻ xấu.

Con giáp này vốn là người thẳng thắn và bộc trực, song khi đối diện với khó khăn, bản mệnh không nên quá nhanh nhảu, thực hiện những hành động không đúng mực. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động để không khiến chuyện bé xé ra to.

Hỏa khắc Kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất, bạn nên khéo léo tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện để tránh việc đôi bên vô tình nói lời tổn thương lẫn nhau.

Hỏa khắc Kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo